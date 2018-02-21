Глава Минфина не советует казахстанцам покупать биткоины

Сегодня министр финансов РК Бахыт Султанов рассказал, стоит ли казахстанцам покупать биткоины.

«Я бы не рекомендовал, поскольку в истории курса биткоина не отметилось какой-то стабильности, уверенности в будущем. У нашей страны есть свои возможности. Если у вас есть какие-то средства, то их, конечно, надо доверять своей экономике», - сказал Бахыт Султанов.

Он также отметил различные способы вкладывать деньги в казахстанскую экономику.

«У нас существуют свои различные инструменты. Например, можно брать микрокредиты, можно вкладываться в недвижимость - у нас вводятся миллионы квадратных метров. Лучше, конечно, средства сберегать через надежные инструменты, которые по карману человеку. Биткоины - это большой вопрос и я бы не рекомендовал», - цитирует МИА «Казинформ» министра.

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Отметим, согласно данным Investing.com, по состоянию торгов на 21 февраля (на 16:43 по времени Астаны), стоимость криптовалюты Bitcoin составила $10 907, снизившись по сравнению с предыдущим закрытием торгов на 4,14%.