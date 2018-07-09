Глава Нацбанка: «Динамика цен на нефть продолжает оказывать положительное влияние»

Ситуация на внешних рынках имеет разнонаправленный характер. Существует ряд факторов, несущих определенные риски. Динамика цен на нефть продолжает оказывать положительное влияние, цены формируются в среднем выше показателя в 75 долларов США за баррель. Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г. Алматы.

Он отметил, что текущие среднегодовые прогнозы экспертов по дальнейшей динамике цен остаются благоприятными и до конца 2020 года составляют выше 70 долларов США.

«В июне, впервые с начала года, наблюдалось снижение международных цен на продовольствие. Индекс цен FAO снизился на 1,3%, что обусловлено усилением торговой напряженности между странами. В результате наблюдалось снижение цен на зерновые. Однако, в целом, перспективы производства основных зерновых культур ухудшаются, что, по мнению экспертов, усилит инфляционный фон и будет способствовать дальнейшему росту индекса», - рассказал Д.Акишев.

По его словам, в среднесрочном периоде возможно проинфляционное давление из-за ожидаемого повышения уровня инфляции в странах – основных торговых партнерах.

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«Продолжается ужесточение внешних монетарных условий. Так, в июне в очередной раз была повышена ключевая ставка ФРС. В результате наблюдалось ожидаемое укрепление доллара США на мировых рынках. Естественной реакцией стало изменение потоков капитала из валют развивающихся рынков в доллары США», - сказал глава Национального Банка Казахстана.

Он подчеркнул, что общая тенденция на развивающихся рынках затронула и Казахстан. «Объем нот Национального Банка, находящихся у нерезидентов, снизился с максимального уровня в марте по июнь с 454 до 241 млрд тенге. Фиксация прибыли нерезидентами оказала непосредственное влияние на валютный рынок, что стало одним их факторов ослабления тенге», - прокомментировал Д.Акишев.

Д.Акишев добавил, что ослабление тенге было незначительным. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран демонстрирует, что тенге является одной из стабильных валют данной группы стран.