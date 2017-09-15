Глава Нацбанка объяснил причины интервенций регулятора на валютном рынке

Курс тенге должен формироваться самостоятельно, но при стрессовых ситуациях на валютном рынке Национальный Банк оставляет за собой право вмешиваться (в курсообразование тенге – ред. Къ). Об этом заявил председатель Нацбанка Данияр Акишев во время встречи с журналистами в Алматы 15 сентября, комментируя последние интервенции регулятора, осуществленные в июне и августе 2017 года.

По данным Нацбанка, в 2017 году регулятор вмешивался в ход торгов на валютном рынке два раза: в июне, выступая нетто-продавцом доллара США и продав на рынке $101 млн и в августе, реализовав $70 млн.

По словам Данияра Акишева, эти меры были вынужденными, поскольку девальвационные ожидания физических и юридических лиц способствовали резкому снижению курса тенге.

«Действительно, в июне мы продали около $101 млн, в августе нетто-интервенции составили $70 млн. Если вы посмотрите на объем торгов, который был в июне-августе (это более $2 млрд), соответственно, наш объем интервенций не был существенным.

Но в конкретный момент времени, когда мы выходим с этими интервенциями, он влияет (на курс тенге/доллар – ред. Къ). Бывает такая ситуация – возникли девальвационные ожидания, народ в них поверил, поверили банки и их клиенты. В этот момент времени возникает такая ситуация на валютном рынке, когда вообще нет продавцов иностранной валюты, но есть 10 покупателей на иностранную валюту, которым нужно обслуживать свои импортные контракты, нужно продавать валюту обменным пунктам и т.д.

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В этот момент времени предложение валюты равно нулю. В этих условиях курс может быть вообще любым. Потому что по правилам торгов, которые есть на бирже, курс формируется исходя из средневзвешенной цены сделки, которая происходит в моменте.

Соответственно, если в этот момент времени нет предложения валюты, участники торгов начинают поднимать цены. В этих условиях, так как рынок узкий, мы оставляем за собой право на интервенции. Как правило, такая ситуация происходит очень редко в период значительного обострения, значительных изменений параметров на внешних рынках», - заявил глава Нацбанка.

«Никакой конкретной математики либо очевидной формулы, по которой вы можете взять и посчитать размер интервенций – ее нет. Ее не может быть. Тратить на это время в условиях свободного курса бессмысленно. Курс должен формироваться сам, но если возникает какая-то стрессовая ситуация на рынке, Нацбанк оставляет за собой право вмешиваться», - добавил он.

Он также подтвердил, что в сентябре Нацбанк также осуществлял интервенции на валютном рынке, но не назвал их сумму. Информация о размерах интервенций, по его словам, ежемесячно публикуется на сайте Национального банка каждого 5-го числа.

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«В начале сентября была такая же ситуация, которая наблюдалась в августе, соответственно, какие-то девальвационные ожидания перешли на сентябрь. В начале сентября мы продавали валюту. Но мы считаем правильным давать информацию по итогам всего месяца», - сказал он.

Глава Нацбанка также заявил, что регулятор «не держит курс тенге» в угоду кому-то или чему-то.

«Часто в СМИ появляется информация, что Нацбанк сдерживает курс, потому что учебный год скоро начнется или мы сдерживаем курс, потому что День Конституции или ЭКСПО и т.д. Нам как серьезному и влиятельному органу сидеть и отслеживать какие-то события – глупо…или вы думаете, мы получаем какие-то месседжи из других органов власти, которые говорят нам каким должен быть курс сегодня? Это абсолютно исключено. Это невозможно, потому что улучшена ситуация с платежным балансом, с внешнеэкономическими операциями.

Нацбанк точно не имеет никаких временных таргетов, целей, чтобы «держать курс», - заявил Данияр Акишев.

Напомним, что 20 августа 2016 года Национальный Банк РК перешел на политику свободно-плавающего курса тенге и отказался поддерживать фиксированный коридор курса. С этого времени курс тенге/доллар формируется свободно, исходя из спроса и предложения на валютном рынке.

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