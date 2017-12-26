Глава Нацбанка прокомментировал возможное слияние ЕНПФ с Нацфондом

Нацбанк РК рассмотрит опыт Норвегии о слиянии ЕНПФ со средствами Нацфонда. Однако, как сказал глава финрегулятора Данияр Акишев, конкретного плана действий нет.

«Глава государства сделал это заявление, сославшись на опыт Норвегии. Мы будем изучать этот вопрос. Посмотрим, каким образом это было там реализовано, действительно ли происходило объединение. Потому что на наш взгляд, там была немного иная схема, поэтому там есть своя специфика. Поэтому этот вопрос будем изучать», - цитирует BNews.kz Данияра Акишева.

Он подчеркнул, что, если будут соответствующие поручения, Нацбанк готов данные вопросы изучить совместно с правительством.

«Но я не думаю, что речь идет о каком-то уже конкретном плане действий и т.д. Как минимум глава государства дал этот вопрос, что мы будем его изучать. И мы готовы это поручение исполнить, изучить этот вопрос полностью», - пояснил глава финрегулятора.

Отметим, что на днях состоялось интервью Нурсултана Назарбаева с казахстанскими журналистами, где он заявил, что в перспективе ЕНПФ может быть объединён с Нацфондом по примеру Норвегии.

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