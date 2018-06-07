Глава Нацбанка рассказал о положительных эффектах интеграции стран ЕАЭС

Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая сегодня на заседании круглого стола «Единый финансовый рынок ЕАЭС: параметры развития» XXVII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге, рассказал о положительных эффектах интеграции стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Он отметил, что интеграция должна нести в себе новые технологии и инвестиции, конкуренцию, но главное – инклюзивность, доступность и легкость получения финансовых услуг для бизнеса и населения.

«В результате, это должно привести к росту сбережений и возможностей для инвестирования, вкладу финансовой системы в развитие экономики, повышению качества финансовых услуг», - прокомментировал Данияр Акишев.

Глава Национального Банка Казахстана подчеркнул, что данные процессы являются взаимосвязанными.

«Мы ожидаем, что активное проникновение финансовых технологий обеспечит снижение издержек финансовых институтов, будет способствовать дальнейшему удешевлению финансовых услуг и повысит их доступность для потребителей», - резюмировал Д.Акишев.

Более того, по словам главы Национального Банка Казахстана, расширение финансовых рынков может дать синергетический эффект и приведет к росту спроса и предложения на сопутствующие услуги, такие как юридические, аудиторские, бухгалтерские, IT. Это в совокупности повысит спрос на квалифицированную рабочую силу, который потребует повышения конкурентоспособности и расширения программ в сфере образования.

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«При этом глобальный эффект от формирования общего финансового рынка мы видим в построении достаточно эффективного и конкурентоспособного рынка, способного выступить в качестве связующего моста между Европой и Азией. Этому способствует удачное географическое расположение ЕАЭС, наличие логистической инфраструктуры, что благоприятствует притоку инвестиций на общий финансовый рынок ЕАЭС как из западных стран, так и из восточных», - подытожил Данияр Акишев.

Данияр Акишев отметил необходимость понимания, что общий финансовый рынок не может существовать сам по себе в изолированном и статичном состоянии.

«Во-первых, он основывается на экономическом базисе, в нашем случае, активной внешней экономической интеграции товарных рынков и технологий. Во-вторых, выполняет посредническую функцию, и поэтому должен отвечать принципу эффективности в удовлетворении нужд населения и бизнеса, финансовой стабильности и конкуренции, защиты потребителей финансовых услуг», - сказал глава финрегулятора.

В настоящее время функции и полномочия наднационального органа в процессе обсуждения, но необходимо учитывать, что национальные финансовые рынки стран ЕАЭС подвержены вызовам глобализации.

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Данияр Акишев отметил, что за последние несколько лет введены новые стандарты – Базель 3, Солвенси 2 и другие.

«Многие из национальных регуляторов приступили к их реализации, но это происходит не синхронно и присутствует дивергенция в подходах. Поэтому на общем финансовом рынке должны будут действовать единые минимальные стандарты пруденциальных требований. Данное условие, по нашему мнению, будет обеспечивать возможности для трансграничной деятельности на финансовых рынках ЕАЭС», - прокомментировал банкир.

В заключение своего выступления он отметил, что при правильном подходе интеграция финансовых рынков на пространстве ЕАЭС в конечном итоге должна выдать высокий интеграционный эффект, поскольку наша глобальная цель заключается не в создании поля с иным правовым регулированием, а наоборот, в повышении конкурентоспособности и обеспечении полноценного участия финансового рынка ЕАЭС в международных финансовых отношениях. Вместе с тем, на пути к формированию и развитию общего финансового рынка ЕАЭС конкуренция локальных рынков стран ЕАЭС представляется неизбежной.

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