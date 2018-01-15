Глава Нацбанка рассказал о ситуации на валютном рынке Казахстана

Стабилизационное влияние на внутренний валютный рынок оказала позитивная динамика внешних валютных рынков. Тенге по итогам 2017 года показал укрепление на 0,3% и продолжает укрепляться в новом году. Об этом рассказал глава Нацбанка РК Данияр Акишев.

Данияр Акишев напомнил, что по итогам торгов на 12 января тенге укрепился с начала года на 0,8% и составил 329,67 тенге за $1 (по итогам торгов на 15 января тенге укрепление к доллару США на 0,9% и составил 329,41 тенге за $1).

По информации спикера, золотовалютные резервы Нацбанка выросли на 4,7% или $1,4 млрд и составили $31,1 млрд.

«Валютные активы Национального фонда достигли $57,7 млрд. Международные резервы страны в совокупности составили $88,8 млрд», - проинформировал Данияр Акишев.

По его словам, на денежном рынке продолжает сохраняться избыточная ликвидность, которая изымается Нацбанком преимущественно посредством выпуска краткосрочных нот.

Он также отметил, что на 12 января 2018 года чистое изъятие ликвидности главным банком страны на денежном рынке составило 2,9 трлн тенге.

Данияр Акишев: «Инфляция по итогам 2017 года сложилась на уровне 7,1%»

«Объемы краткосрочных нот в обращении на 12 января 2018 года увеличились с начала года на 18% и составили 3,7 трлн тенге. Доходность по нотам в январе, в зависимости от срочности, складывается в диапазоне 9,19-9,34%. Ставка TONIA формируется ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки. По итогам 12 января 2017 года она составила 9,27%», - сказал глава НБ РК.

Денежно-кредитные условия, по словам спикера, сохраняются на нейтральном уровне.

«Текущий уровень базовой ставки в реальном выражении обеспечивает достижение целевого ориентира по инфляции на 2018 год (5-7%), и соответствует долгосрочному потенциальному росту экономики», - сказал Данияр Акишев.

Ранее, он сообщил, что по итогам 2017 года инфляция в Казахстане сложилась на уровне 7,1%, то есть в середине целевого коридора 2017 года.