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Нацбанк создал «дочку» для ипотечной программы «7-20-25»

14.06.2018 14:05   1316   1

Проект программы «7-20-25» уже разработан и будет опубликован на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Казахстана в ближайшее время. Запуск программы ожидается во второй половине текущего года.

Данияр Акишев отметил, что Национальным Банком Казахстана уже создана требуемая инфраструктура – действует оператор новой ипотечной программы – дочерняя организация АО «Ипотечная организация «Баспана».

«Данная компания выпустит облигации и за счет привлеченных средств будет выкупать займы у банков в объеме до 1 трлн тенге. В настоящее время организация плотно взаимодействует с банками по обсуждению практической реализации технических вопросов взаимодействия», - рассказал Д.Акишев.

Глава Национального Банка Казахстана подчеркнул, что программа, предлагая беспрецедентно льготные условия, ни при каких условиях не должна восприниматься потенциальными заемщиками как безвозмездная помощь от государства.

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«Платежеспособность и строгое соблюдение справедливых рыночных принципов, как со стороны заемщиков, так и банков – вот фундамент, на котором будет построена новая ипотечная программа. Наличие у заемщика первоначального взноса в размере 20% является одним из ключевых условий Программы. Кроме того потенциальным заемщикам важно понимать, что предоставление банку этого взноса обеспечивает им меньший размер получаемого займа, а значит и меньшие процентные расходы по займу», - прокомментировал председатель Национального Банка Казахстана.

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На вопрос об использовании пенсионных накоплений в качестве первоначального взноса, Д.Акишев ответил, что пенсионные накопления граждан должны быть направлены исключительно на обеспечение их нетрудоспособности по достижению пенсионного возраста, но не для того, чтобы решать их жилищные проблемы сейчас.

«Это концепция пенсионного обеспечения, которой придерживается Национальный Банк Казахстана. В то же время, для тех граждан, которые не имеют возможности предоставить первоначальный взнос одномоментно, существует возможность приобретения жилья через участие в системе жилищных строительных сбережений, путем пополнения денег на вкладе в АО «ЖССБК» и получения в последующем жилищного займа на условиях не менее привлекательных, чем условия программы», - подытожил Д.Акишев.

  • Источник:
  • Нацбанк РК
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