Глава Сбербанка: «Кэш в кармане становится анахронизмом»

Использование наличных денег становится анахронизмом уже сегодня на фоне распространения бесконтактных платежей и возможностей мобильных устройств. Об этом заявил на годовом общем собрании акционеров Сбербанка России глава организации Герман Греф, сообщает ТАСС.

«Через наши терминалы ежечасно совершается более 1 млн транзакций, Сбербанк второй год подряд признается крупнейшим банком-эквайером Европы, по данным престижного журнала Nelson Report. Причем 97% наших терминалов поддерживают так называемую функцию NFC, то есть бесконтактные платежи, соответственно это создало достаточно консистентную линейку наших услуг на всей территории страны», - сказал Герман Греф.

По его словам, сегодня можно практически в любой точке страны рассчитаться с помощью Apple Pay или системы Android, или системы Microsoft, даже не используя свою карточку.

«Наличие кэша (наличных) в кармане становится уже анахронизмом, потому что буквально все можно сделать с помощью вашего мобильного устройства», - резюмировал он.

Фото: Reuters