Герман Греф сомневается в способности МФЦА привлечь крупных иностранных эмитентов

Глава Сбербанка РФ Герман Греф подверг сомнению способность Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) привлечь к размещению крупных иностранных эмитентов.

«На бирже в Казахстане иностранных крупных игроков будет привлечь непросто, потому что крупные объемы размещения пока вам не позволят сделать объем ликвидности, которым вы обладаете. В ближайшие годы это сделать нереально просто в силу того, что глубина ликвидности, которую вы можете предоставить, пока очень невысокая. Допустим, если Сбербанк вдруг решил бы разместить на бирже в Астане 1% своих акций, то это было бы невозможным, потому что там пока не найти такого объема ликвидности», - сказал он журналистам 4 июля.

«Для этого, конечно, нужны крупные финансовые площадки. Даже 1%. Я не говорю о том, если мы будем продавать 10%. Вижу ли я перспективу здесь? Вижу, конечно. Сначала нужно начинать с небольших игроков», - дал Греф совет.

При этом глава Сбербанка полагает, что в среднесрочной перспективе МФЦА может постепенно развиться до более высокого уровня.

«Вижу ли я перспективу здесь? Вижу конечно. Сначала начинать с небольших игроков. Сегодня премьер-министр озвучил первые размещения на казахстанской бирже через приватизацию крупных казахстанских компаний. Мне кажется это хороший старт, правильный старт», - сказал он.

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Впоследствии, считает Греф, есть вероятность того, что МФЦА все же сможет привлечь крупных игроков.

«Привлечение маленьких, средних игроков, размещение локальных акций на бирже, постепенное увеличение набора инструментов и объема ликвидности. После того как это будет сделано, я думаю, что вполне возможно говорить о привлечении крупных игроков. Но это конечно не в ближайшие годы», - сказал глава Сбербанка.

Фото: Reuters