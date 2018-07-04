Главой государства подписан закон о валютном контроле

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о валютном регулировании, а также закон включающий поправки о валютном регулировании, сообщается на официальном сайте Президента РК.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», направленный на совершенствование валютного регулирования и контроля, а также Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан».

Последний документ направлен на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», а также на совершенствование законодательства о банковской деятельности.

Валовая: Говорить о единой валюте в ЕАЭС преждевременно

Текст Закона публикуется в печати.

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