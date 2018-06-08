Валюта нал
USD 334.00 334.80
RUB 5.38 5.41
EUR 394.00 395.40
Валюта бирж
USD/KZT
334.02
+0.000%
EUR/KZT
392.91
+0.000%
RUB/KZT
5.32
+0.000%
EUR/USD
392.91
+0.000%
EUR/CHF
392.91
+0.000%
EUR/JPY
392.91
+0.000%
GBP/USD
448.02
+0.000%
USD/CHF
334.02
+0.000%
USD/JPY
334.02
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.02 392.91 5.32
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1041
+0.013%
Жилье Астана
996
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Госбанк Китая откроет первое представительство в ЦА на базе МФЦА

08.06.2018 15:21   695   0

Государственный банк развития Китая (ГБРК) откроет официальное представительство на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Как отмечается в сообщении, это первое представительство ГБРК в Центральной Азии и седьмое в мире, в числе которых офисы в Лондоне, Москве, Рио-де-Жанейро и других городах.

«Официальное присутствие ГБРК в Астане будет способствовать углублению практического сотрудничества с Казахстаном путем предоставления долгосрочной и стабильной финансовой поддержки организациям и предприятиям Казахстана», - говорится в сообщении финцентра.

Совместное заявление сторон об открытии представительства прозвучало во время визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай.

Также в рамках визита МФЦА подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с Банком Китая. Стороны намерены совместно изучить возможности дальнейшего развития трансграничного бизнеса для обеспечения высококачественного сервиса и разработки новых банковских продуктов.

Глава Сбербанка: «Кэш в кармане становится анахронизмом»...
Использование наличных денег становится анахронизмом уже сегодня на фоне распространения бесконтактных платежей и возможностей мобильных устройств. Об...

«Банк Китая является одним из ведущих финансовых институтов мира, поэтому его опыт важен для становления МФЦА в качестве регионального хаба финансовых услуг. Глобальная сеть партнеров банка поможет привлечь передовые финансовые технологии в МФЦА», - сказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, слова которого приводятся в сообщении. 

Нацбанк восстановил действие лицензии НСК

Также был подписан меморандум о стратегическом партнерстве с Фондом Шелкового пути. «Документ призван способствовать развитию и процветанию экономик двух стран путем предоставления инвестиционных и финансовых услуг через акционерный капитал и инвестиционные фонды», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в декабре 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал конституционный закон о создании МФЦА. Целью МФЦА является формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское финансирование, финансовые технологии. МФЦА - территория с особым налоговым, валютным, визовым режимом, создана с целью привлечения инвестиций в экономику. МФЦА объявил об официальном запуске и начал регистрацию компаний с января текущего года.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    81

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    45

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    60

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    94

Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
Закрывание лица чуждо казахскому народу. Такого не было в нашей истории, культуре. В обществе по данному вопросу есть широкая поддержка населения
Дархан Калетаев
министр по делам религий и гражданского общества
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное