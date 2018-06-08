Госбанк Китая откроет первое представительство в ЦА на базе МФЦА

Государственный банк развития Китая (ГБРК) откроет официальное представительство на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Как отмечается в сообщении, это первое представительство ГБРК в Центральной Азии и седьмое в мире, в числе которых офисы в Лондоне, Москве, Рио-де-Жанейро и других городах.

«Официальное присутствие ГБРК в Астане будет способствовать углублению практического сотрудничества с Казахстаном путем предоставления долгосрочной и стабильной финансовой поддержки организациям и предприятиям Казахстана», - говорится в сообщении финцентра.

Совместное заявление сторон об открытии представительства прозвучало во время визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай.

Также в рамках визита МФЦА подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с Банком Китая. Стороны намерены совместно изучить возможности дальнейшего развития трансграничного бизнеса для обеспечения высококачественного сервиса и разработки новых банковских продуктов.

«Банк Китая является одним из ведущих финансовых институтов мира, поэтому его опыт важен для становления МФЦА в качестве регионального хаба финансовых услуг. Глобальная сеть партнеров банка поможет привлечь передовые финансовые технологии в МФЦА», - сказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, слова которого приводятся в сообщении.

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Также был подписан меморандум о стратегическом партнерстве с Фондом Шелкового пути. «Документ призван способствовать развитию и процветанию экономик двух стран путем предоставления инвестиционных и финансовых услуг через акционерный капитал и инвестиционные фонды», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в декабре 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал конституционный закон о создании МФЦА. Целью МФЦА является формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское финансирование, финансовые технологии. МФЦА - территория с особым налоговым, валютным, визовым режимом, создана с целью привлечения инвестиций в экономику. МФЦА объявил об официальном запуске и начал регистрацию компаний с января текущего года.