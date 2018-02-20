Госбанк развития Китая зарегистрировался в МФЦА

Представительство Государственного банка развития Китая зарегистрировалось в Международном финансовом центре «Астана». Об этом сегодня сообщил управляющий центра Кайрат Келимбетов.

Сегодня в ходе заседания правительства в Астане Кайрат Келимбетов проинформировал, что Комитет Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по регулированию финансовых услуг зарегистрировал 10 компаний в качестве участников МФЦА.

По его словам, в работе МФЦА заинтересованы крупнейшие международные институты развития, управляющие компании, инвестиционные банки, консалтинговые компании, финансовые ассоциации, исламские финансовые институты и другие игроки рынка.

«Главной новостью является регистрация представительства Государственного банка развития Китая. Это существенный стимул для притока солидных инвесторов Китайской Народной Республики», - сообщил Кайрат Келимбетов.

Глава МФЦА также рассказал о готовности к началу деятельности высокотехнологичной биржевой инфраструктуры МФЦА.

«Стратегическими партнерами биржи стали глобальные лидеры данной индустрии - Шанхайская фондовая биржа и американская биржевая группа NASDAQ. Что открывает доступ к инвестиционной ликвидности данных обширных регионов», - подчеркнул он.

МФЦА предлагает дать мандаты на управление Нацфондом Казахстана управляющим компаниям

Ранее Кайрат Келимбетов выступил с предложением предоставить МФЦА мандаты на управление средствами Национального фонда для управляющих компаний-партнеров финансового центра.

Отметим, Международный финансовый центр «Астана» будет открыт 5 июля, в канун 20-летия Астаны.