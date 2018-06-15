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Государственные ценные бумаги Казахстана в июле включат в список бумаг в системе Clearstream

15.06.2018 17:17   1055   0

Национальный банк Казахстана совместно с Clearstream реализует проект по включению государственных ценных бумаг (ГЦБ) Казахстана в список ценных бумаг, рассчитываемых в системе Clearstream, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Сейчас, по информации пресс-службы финрегулятора, проводятся заключительные мероприятия по настройке канала связи с казахстанским рынком.

Запуск проекта ожидается в июле 2018 года.

«Реализация совместного проекта позволит проводить расчеты по всем государственным ценным бумагам, выпущенным в рамках казахстанского законодательства в тенге, через международную расчетную систему Clearstream и расширит доступ иностранных инвесторов к казахстанскому фондовому рынку. Запуск системы будет способствовать увеличению спроса со стороны иностранных инвесторов на казахстанские государственные облигации, повышению их ликвидности и привлекательности на внешнем рынке», - отмечается в распространенном письме Нацбанка РК.

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В сообщении также отмечается, что реализация проекта позволит расширить источники долгосрочного фондирования и снизить стоимость заимствований для государства.

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«Данная инициатива окажет положительное влияние на формирование кривой доходности и дальнейшее развитие казахстанского рынка ценных бумаг. В целом проект нацелен на развитие инфраструктуры местного рынка, его узнаваемости в мировых инвестиционных кругах», - поясняется в письме.

Отметим, 27 июня Нацбанк РК при содействии Bloomberg и Clearstream планирует провести в Лондоне специальную конференцию для зарубежных инвесторов «Investment opportunities in Kazakhstan», приуроченную к запуску новой линии.

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