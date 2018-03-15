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Гульмира Илеуова: «Нацбанк перестал заниматься повышением финграмотности казахстанцев»

15.03.2018 20:55   805   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Национальный банк уже не занимается различными программами по повышению финансовой грамотности населения, считает президент общественного фонда «Центр социальных и стратегических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова.

«Безусловно, высокий уровень заимствований, особенно среди малообеспеченных групп населения, требует, чтобы к этой теме было приковано самое пристальное внимание. Необходимо постоянно повышать уровень финансовой грамотности, культуры потребления населения», - сказала она в ходе круглого стола повышение финансовой доступности как фактор социально-экономической стабильности» 15 марта в Астане.

«Национальный банк, который достаточно часто проводил исследования в предшествующие периоды, ставил перед собой какие-то задачи, программы по повышению финансовой грамотности, - я, например, их почти не вижу. Я не могу понять вообще они есть или нет, были, вроде, закрылись. То есть в принципе у нас есть представление о том, что брать кредиты нехорошо, что это опасно и может привести к социальной напряженности, но при этом с другой стороны, например, не проводится политика по улучшению материального положения, повышения доходов населения и также не поддерживается это грамотной политикой по повышению уровня грамотности», - добавила Г. Илеуова.

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В КазФинТех недоумевают по поводу пристального интереса Нацбанка к регулированию онлайн-кредитования

В свою очередь директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев напомнил, что основная часть жалоб казахстанцев приходится на банки и другие традиционные финансовые учреждения.

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«Нужно отметить, что эти структуры, буду образно говорить, доступного кредитования, стараются максимально соблюдать законодательство в сфере защиты прав потребителей. По крайней мере, проанализировав отчеты Национального банка, могу отметить, что в 2016 году из 13020 обращений граждан на неправомерные действия разных организаций финансового сектора всего лишь 58 жалоб касаются микрокредитных организаций, которые не прошли учетную регистрацию, и организаций, осуществляющих онлайн-кредитование. То есть основной сектор жалоб идет все-таки на банки второго уровня», - сказал он.

Популярность же онлайн-кредитов в Казахстане А. Чеботарев объясняет просто: «если люди берут деньги взаймы на таких условиях, значит они им нужны».

«Если взять систему онлайн-кредитования, то я обратил внимание на два следующих выгодных моментов. Это упрощенная процедура и как следствие большая доступность для получения определенного размера денежных средств, то есть она привлекательна, потому что у многих людей то нет прописки, если они мигранты, то у них нелады с пенсионными удостоверениями и разными документами или даже как получить пенсионерке получить кредит в банке второго уровня, если у нее нет какого-то дохода или залогового имущества. Понятно, что им легче прийти в структуру онлайн-кредитования, чем в БВУ. Далее, нужно отметить сравнительно небольшое время по выдаче онлайн-кредитов вследствие ограниченной суммы – эти структуры дают от 7 до 200 тыс. тенге, но при этом в принципе если люди берут эти деньги, значит они им нужны – именно эти суммы – ни больше, ни меньше», - сказал он.

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«Нужно отметить, что это сказывается не только на материальной, но и на морально-психологическом состоянии, потому что когда я сам вынужденно брал кредиты и понимаю, что это такое когда задерживают зарплату или происходит очередной кризис и нет возможности вовремя погасить кредит. В Америке люди заканчивали самоубийством в 2009 году, допустим», - добавил А. Чеботарев.

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  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит

  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость
    8

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость
    19

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана
    7

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем
    20

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит
    21

Цифра дня
263
тысячи тенге
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Цитата дня
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