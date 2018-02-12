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Гурам Андроникашвили назначен председателем правления ForteBank

12.02.2018 13:38   603   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

АО "ForteBank" сообщило о назначении Гурама Андроникашвили председателем правления банка. Соответствующая информация была предоставлена KASE.

Решением совета директоров АО "ForteBank" от 9 февраля 2018 года прекращены полномочия Магжана Ауэзова в качестве председателя правления банка в связи с предложением его кандидатуры на должность члена совета директоров с последующим выдвижением на пост председателя совета директоров.

Совет директоров банка назначил председателем правления АО "ForteBank" Гурама Андроникашвили, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя правления. Жумабек Мамутов, ранее занимавший должность заместителя председателя правления АО "Банк Kassa Nova", назначен на должность заместителя председателя правления АО "ForteBank".

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"За год работы Магжан Ауэзов выполнил поставленные перед ним задачи и вывел ForteBank в топ-5 банков страны. На следующем этапе он, с его глубоким знанием финансового сектора, сосредоточится на стратегических задачах банка в своей новой роли в совете директоров. Назначение Гурама Андроникашвили на должность председателя правления продиктовано его обширным опытом в международных финансовых институтах и активным участием в развитии банка с момента его создания. Его задача - продолжить динамичное развитие ForteBank как лидера банковского сектора Казахстана", - прокомментировал назначения мажоритарный акционер АО "ForteBank" Булат Утемуратов.

В 2017 году Казахстан экспортировал несырьевую продукцию на $14 млрд

Фото: АО "ForteBank"

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случаев холеры
зарегистрировано в Алматы на 9 февраля 2018 года
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
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президент Республики Казахстан
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