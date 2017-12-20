Хакеры "уничтожили" криптобиржу Youbit

Южнокорейская биржа криптовалют Youbit сообщила о банкротстве и прекращении деятельности после хакерской атаки. Информация об этом была опубликована на сайте биржи. Корейское агентство по безопасности в интернете заявило, что совместно с полицией занимается расследованием этого дела.

Очередная атака на Youbit была проведена в этот вторник в 4:35 утра по местному времени. Хакерам удалось украсть 17% активов, хранившихся на бирже, при этом точная сумма не называется. Оставшаяся часть активов хранилась на холодном кошельке и не пострадала.

Первый взлом Youbit произошёл в апреле. Тогда было украдено около 4 000 биткоинов. Местные спецслужбы связали эту атаку с северокорейскими хакерами.

Биржа сообщает, что в этот раз потери менее значительны, чем в апреле, однако руководство компании приняло решение о банкротстве и в ближайшее время организует выплату клиентам 75% принадлежащих им средств. Торговля на платформе была прекращена, а её команда работает над минимизацией возможных потерь.

Youbit – небольшая южнокорейская биржа, объёмы торгов которой несравнимы с таким гигантом, как Bithumb, на долю которого приходится 70% торговли криптовалютами в стране.

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Тень вновь падает на хакеров из Северной Кореи. Тем более, что это уже не первый случай, когда КНДР обвиняется в краже криптовалюты.

Главное управление национальной разведки Южной Кореи подозревает северокорейских хакеров в атаке на крупнейшую в стране криптовалютную биржу Bithumb, в результате которой были похищены 7,6 млрд вон ($6,9 млн), сообщает BBC.

Разведывательное ведомство передало прокуратуре информацию о февральской атаке на персональные компьютеры сотрудников Bithumb, которая привела к краже средств и личных данных 30 000 пользователей. По сведениям информаторов издания, хакеры вымогали 6 млрд вон ($5,5 млн) в обмен на уничтожение украденных данных.

Национальная разведка подозревает, что северокорейские хакеры также стоят за атакой на биржу Coinis. Представители ведомства считают, что Пхеньян инициировал скоординированную кампанию, направленную на овладение криптоактивами с целью смягчения последствий международных санкций.