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Хакеры, взломавшие системы двух канадских банков, потребовали по $1 млн в криптовалюте

29.05.2018 14:13   748   0

Канадские банки Bank of Montreal (BMO) и Simplii Financial, «дочка» Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), пострадали от утечки клиентских данных, передает Interfax Казахстан.

Банки сообщили о нарушении безопасности клиентских данных в пресс-релизах.

В BMO, занимающем четвертое место в Канаде по объему активов, под угрозой оказалась информация о «менее чем 50 тыс. клиентов». Интернет-банк Simplii заявил об утечке информации о примерно 40 тыс. потребителей.

«Взломавшие системы хакеры направили самим финансовым организациям, а затем и канадским СМИ электронные письма с требованием выкупа - по $1 млн для каждого банка в криптовалюте. В противном случае они угрожают опубликовать украденные сведения. В качестве подтверждения к письмам прилагались незашифрованные имена, номера социального страхования и ответы на контрольные вопросы ряда клиентов. Кроме того, нарушители описали, как именно им удалось провести кибератаку», - передает телеканал CBC.

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В пресс-службе BMO отметили, что пока у нее нет достоверного подтверждения утечки. При этом банк считает, что оба случая связаны, а шантажисты находятся за пределами Канады.

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«Была сделана угроза. Мы придерживаемся принципа не платить мошенникам. Мы стремимся защитить своих клиентов и помочь им», - заявил CTV News представитель BMO Поль Гаммаль.

CIBC пообещал вернуть деньги всем клиентам Simplii, если они пострадают в результате мошеннических действий, связанных с утечкой данных.

Королевская канадская конная полиция объявила, что расследование уже ведется, финансовые организации оказывают необходимое содействие.

Как отмечает IT World Canada, банки страны редко признают факты взлома или иные инциденты, связанные с кибербезопасностью. Toronto-Dominion Bank сообщил, что данные его клиентов, по всей видимости, вне угрозы. Royal Bank of Canada и Bank of Nova Scotia не ответили на запросы СМИ.

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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