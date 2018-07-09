Halyk Finance: Банковский сектор практически не участвует в развитии экономики

В данный момент банковский сектор практически не участвует в развитии экономики, что находит свое отражение в отсутствии роста кредитования, отмечают в Halyk Finance. Экономические субъекты также не рассматривают банковскую систему как надежный и эффективный механизм сбережения денег, о чем говорит отсутствие прироста депозитов в банках при общем росте экономики.

Валовые объемы изъятия ликвидности национальным банком за май не изменились и составили 4.5 трлн тенге, что составляет 34% от итогого ссудного портфеля банковской системы. Таким образом, банки по-прежнему продолжают удерживать значительный объем средств в ликвидных активах, ограничивая их направление на увеличение своей кредитной деятельности. Постепенное снижение доходности нот НБ РК, которое побуждает банки направлять часть средств на кредитование, преследуя цель поддержания своей маржи доходности. В условиях сохранения структурных проблем в экономике и отсутствия роста в частном сегменте бизнеса, а также накопленных проблем в корпоративных ссудных портфелях банков, единственным доступным и доходным сегментом выступает потребительское кредитование населения.

Казахстанцы не смогут открыть депозит в банке при налоговой задолженности

В результате получения льготных средств в рамках государственной программы поддержки банков и предполагаемого усиления надзорной политики НБ РК банки осуществляют значительные списания проблемных долгов. Данные списания отражаются только в уменьшении ссудного брутто-портфеля банков, но не затрагивают изменения в объемах провизий и признанных проблемных долгов. Таким образом, банки могут проводить работы по очищению ссудного портфеля от проблемных долгов, не превышая ограничения НБ РК в максимальной доле NPL90+ (10%) от итогого ссудного портфеля. Помимо этого, Национальным Банком негласно поддерживаются схемы по передаче проблемных долгов в специальные финансовые компании по работе с сомнительными активами, результативность и прозрачность работы которых отследить не представляется возможным.

В мае у трех проблемных банков (Банк Астаны, Qazaq Banki, Эксимбанк), помимо дальнейшего ухудшения финансового состояния, вновь зафиксировано нарушение пруденциальных нормативов ликвидности, валютной позиции и максимального риска на одного заемщика. Доля ликвидных активов в Эксимбанке, Qazaq банке, без учета заимствований в рамках операций РЕПО, составляет меньше 1%. Эксимбанк, помимо нарушений нормативов, допустил дефолт по своим обязательствам на сумму 13 млрд тенге. Данные облигации в полном объеме находятся в портфеле ЕНПФ.

Эксперты ожидают сохранения базовой ставки НБ РК на прежнем уровне

Начиная с момента публичного обнародования проблем, у данных банков и последующего за этим оттока депозитов со стороны данных банков, были введены ограничения на снятие и переводы денежных средств. Учитывая невозможность обслуживания своих обязательств, технически данные банки должны объявить о банкротстве, но до сих пор этого не происходит. НБ РК не предпринимает мер по принудительному банкротству данных банков, ссылаясь на осуществление переговоров с акционерами по возможному урегулированию данной ситуации. До тех пор пока не принято окончательное решение по дальнейшему существованию данных банков, формально они продолжают функционировать, но фактически не способны обслуживать свои обязательства и осуществлять кредитную деятельность. Без официального решения о банкротстве данных банков невозможно запустить механизм выплат денежных средств в рамках программы страхования депозитов, а также начать принудительную реализацию активов банков для возмещения остальных обязательств. Данные банки не представляют системной значимости, совокупная доля их активов от активов банковской системы составляет 2.4%, доля депозитов от итого депозитов банковской системы составляет 2.2%.

Утренняя сессия: тенге незначительно укрепился

В мае наблюдался незначительный рост кредитования на 0,12% (+0,08% с начала года). Займы юридических лиц сократились на 0,9% м/м (-2,4% с начала года). В секторе кредитования физических лиц наблюдался рост на 1,9% м/м (+4,5% с начала года). Потребительское кредитование продолжает демонстрировать рост, за май увеличение составило 2,4% м/м (+6,4% с начала года).

Качество кредитов в системе незначительно ухудшилось: доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней увеличилась за месяц на 0,1 пп и составила 9.1% (-0,3 пп с начала года). Уровень провизирования в мае уменьшился на 0,14 пп и составил 14,5% (-1,1 пп с начала года).

К тому же, в мае наблюдалось сокращение депозитов на 0,9% (-1,6% с начала года). Депозиты юридических лиц сократились на 1,6% м/м (-3,2% с начала года), депозиты физических лиц уменьшились на 0,1% м/м (+0,2% с начала года). В мае в данных по депозитам статистического бюллетеня НБ РК была проведена корректировка на увеличение суммы корпоративных депозитов каждого месяца в среднем на Т320млн, что привело к изменению суммы годового оттока депозитов в сторону уменьшения и показателя долларизации корпоративных депозитов в сторону увеличения.

В мае в банковском секторе зафиксирована прибыль 44,2 млрд тенге (328,1 млрд тенге с начала года). Данный результат за пять месяцев 2018 года на 86% больше результата аналогичного периода 2017 года. При этом прибыль за май на 25% меньше прибыли, полученной в мае 2017 года. Прибыль прошлых месяцев содержала в себе значительный объем разовых доходов от прочей деятельности. В майских результатах данные разовые доходы практически отсутствуют.