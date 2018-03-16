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IFC: Казахстан имеет самый крупный портфель займов в ЦА

16.03.2018 16:13   1306   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Координатор проекта по корпоративному управлению в Европе и Центральной Азии IFC международной финансовой корпорации (IFC, международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка​) Адалят Абдуманапова рассказала об основных требованиях к проектам, финансируемым в Казахстане.

По ее словам, стратегически для IFC важны многие сферы экономики. Однако среди приоритетных направлений отмечаются агробизнес, финансовый сектор, здравоохранение, инфраструктура, транспорт.

«На самом деле их очень много, но вот это то, на чем мы фокусируемся. Если же появляются проекты в каких-то других областях, то мы тоже над ними работаем», - говорит она.

При этом отбор компаний, которые потенциально могут получить от корпорации довольно жесткий. «Мы не всем предоставляем кредиты, мы ориентируемся на те компании, которые являются прозрачными, те компании, в которых уровень корпоративного управления соответствует хотя бы каким-то минимальным базовым стандартам. И, самое главное, это те компании где отсутствуют репутационные риски», - пояснила она.

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По данным организации в числе инвестиционных проектов IFC значатся: кредит для KMF в размере $44 млн, проект по финансированию строительства и расширение цементного завода «Джамбыл Цемент» на общую сумму $230 млн, в 2013 году Сбербанк получил от корпорации кредит на расширение финансирования малых и средних предприятий в размере $70 млн и т.д.

Среднемесячная зарплата алматинцев в 2017 году составила 188 368 тенге

К слову, проект строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) также осуществляется в рамках консультационных программ IFC.

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Компания проверяется на благонадежность, то есть присутствует ли прямая политическая аффилированность, может быть компания была замечена в каких-то скандалах, связанных с коррупционными рисками или с рисками нарушения прав человека, оценивается какой вред наносит деятельность предприятия на окружающую среду и т.д.

«Если есть такие высокие риски, то мы будем очень серьезно рассматривать: будем ли мы работать с этой компании или нет. Конечно, шанс того, что будем работать очень низок. Но есть компании, у которых уровень социального или экологического развития не такой высокий, мы оцениваем эти риски: если мы эти риски можем принять, то мы начинаем работать с этой компанией, но в качестве основного требования компания должна будет улучшить практику по оценке экологического и социального состояния», - пояснила г-жа Абдуманапова.

Спикер подчеркнула, что основная миссия организации содействия развитию частного сектора через предоставление инвестиций в развивающихся странах. При этом Казахстан имеет самый крупный портфель займов в Центральной Азии.

12 млрд тенге выделит ЕБРР на модернизацию электросетей в Мангистау

Справка:

IFC входит в Группу Всемирного банка. Казахстан вступил в IFC в 1993. С 1997 года IFC инвестировала более $1,4 млрд.

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  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит

  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость
    20

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость
    48

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана
    15

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем
    40

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит
    46

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263
тысячи тенге
составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
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