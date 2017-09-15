Индекс Dow Jones обновил рекорд

Рост акций Boeing (NYSE:BA) подтолкнул индекс Dow Jones Industrial Average к рекордному максимуму в четверг, в то время как S&P 500 снизился, поскольку инвесторы сочли, что превзошедшие ожидания данные об инфляции увеличивают шансы на повышение ставки ФРС.

После закрытия официальной биржевой сессии фьючерсы на S&P просели на 0,27 процента из-за новостей о том, что КНДР запустила ракету над Японией, усугубив кризис в регионе, начавшийся после того, как Пхеньян испытал пока что самую мощную ядерную бомбу.

В ходе торгов S&P 500 и Nasdaq сдали позиции, так как министерство труда сообщило, что потребительские цены в США в августе выросли сильнее ожидаемого, увеличив вероятность еще одного повышения ставки ФРС до конца года.

Инфляция в США составила 0,4 процента в августе в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,3 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,2 процента до 22.203,48 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,11 процента до 2.495,62 пункта, индекс Nasdaq Composite просел на 0,48 процента до 6.429,08 пункта.

Давление на Nasdaq оказало падение бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) на 0,86 процента.

Шесть из 11 основных индексов S&P 500 закрылись в плюсе во главе с бумагами электроэнергетических компаний, которые выросли на 0,88 процента.

Энергетический индекс прибавил 0,39 процента, так как фьючерсы на американскую нефть WTI достигли $50 за баррель впервые с 10 августа.