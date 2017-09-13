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Индекс КАSE установил новый максимум за девять лет

13.09.2017 14:30   539   0 Автор: Ольга Кудряшова

Вице-президент АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Андрей Цалюк подвел итоги работы биржевого рынка в августе 2017 на ежемесячной встрече со СМИ.

По данным биржи индекс KASE вырос на 9,7%, обновив девятилетний максимум. Объем торгов за август снизился на 73,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 309,3 млрд тенге.  В июле высокий объем торгов был обеспечен за счет сделки по смене акционеров АО «Каспий нефть», а также размещением казначейских обязательств Министерства финансов РК методом подписки.

Андрей Цалюк подчеркнул, что в 2016 году 84% всех размещений приходились на ЕНПФ и 16% - другие юридические лица. В текущем году доля ЕНПФ всего 33%, 24% приходится на БВУ, а 23% приходится на другие юридические лица, которые не являются институциональными инвесторами, пояснил спикер.

«Корпоративные эмитенты свои свободные деньги инвестируют в корпоративные облигации, это очень интересная тенденция. В условиях снижения ставок по депозитам, как раз квазигосударственные компании, которые являются наиболее надежным объектом инвестирования в Казахстане, являются объектом вложения инвестиций для нашего реального сектора», - говорит г-н Цалюк.

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Объем на вторичном рынке вырос в пять раз до 110 млрд тенге. На этом рынке произошли крупные сделки купли-продажи, а также продажа 10-летних облигаций  АО «ФНБ «Самрук-Казына» методом специализированных торгов на сумму 25 млрд тенге под 10,5% годовых.

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Спикер подчеркнул, что на рынке корпоративных облигаций основную роль сыграли институциональные инвесторы. Примечательно, что определяющим стало влияние не БВУ и брокеров, а страховых компаний. В разрезе основных категорий доля брокеров-дилеров составила 4,8%, БВУ 5,5%, другие институциональные инвесторы - 51,1%, другие юрлица – 37,6%, физлица - менее 1%.

Рынок государственных ценных бумаг показал снижение на 92,5%. На первичном рынке Министерство финансов разместило бумаги на 25,5 млрд. 8,1 млрд тенге привлек акимат Астаны. В структуре инвесторов на первичном рынке облигации в основном покупаются БВУ, при размещении на них прошлось 70,8%, институциональные инвесторы – 26,3%, другие юрлица – 2,8%.

Г-н Цалюк отметил, что очень хороший показатель у вторичного рынка ГЦБ, который увеличился в 5 раз до 43,4 млрд тенге. Из них 12,3 млрд тенге пришлось на продажу Нацбанком РК трех выпусков государственных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов РК.  

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«Национальный банк, видя, что мы перестали оценивать ГЦБ длиннее 12 лет, вышел на рынок и в целях построения кривой доходности провел 15 аукционов», - добавил г-н Цалюк.

В рамках 15 биржевых торгов в основном бумаги выкупали банки второго уровня - 53,3%, другие институциональные инвесторы – 34,9%, другие юрлица – 2,2%, брокеры-дилеры – 9,5%, физлица менее 1%. Г-н Цалюк отметил, что эти действия Национального банка позволили рынку получить бенчмарк до практически 20 лет.

Суммарный объем торгов ценных бумаг инвестиционных фондов вырос в 24 раза и составил 348,7 млн тенге. Наибольшую активность при этом проявили физлица - 84,9%, юрлица составили 15%, доля нерезидентов – 12,3%.

Также г-н Цалюк рассказал о новом рекорде по счетам физических лиц в структуре рынка ценных бумаг. В системе учета Центрального депозитария на конец августа насчитывалось 109 268 лицевых счетов открытых на физлиц, что на 554 счета больше предыдущего месяца. «То есть каждый месяц нам приносит примерно полтысячи новых инвесторов», - дополнил г- Цалюк. 

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