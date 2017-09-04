Инфляция в Казахстане за 8 месяцев составила 3,9%

Цены на продовольственные товары за восемь месяцев (август 2017 г. к декабрю 2016 г) увеличились на 3,6%, непродовольственные – на 4,2%, платные услуги – на 4%.

С начала текущего года (август 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 17,3%, баранину – на 12%, говядину – на 11,2%, молоко консервированное – на 8,7%, кондитерские изделия – на 7%, конину – на 6,6%, масло сливочное, сыр сычужный – по 6,5%, фрукты свежие – на 2,4%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 68,6%, помидоры – на 55,2%, яйца – на 30,2%, чеснок – на 23,2%, крупу гречневую – на 18,8%, перец сладкий – на 17,9%, масло подсолнечное – на 10,4%.

Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 8,4%, стеклянные и керамические изделия – 7%, автомобили – 5,5%, газеты и журналы – 5,1%, книги – 4,9%, текстильные изделия – 4,3%, одежду и обувь – 4,2%, фармацевтическую продукцию – 3,8%, товары личного пользования, бытовые приборы – по 3,7%, мебель и предметы домашнего обихода – 3,5%, моющие и чистящие средства – 3,2%. Дизельное топливо подорожало на 9,3%, сжиженный газ в баллонах – на 7,7%, бензин – на 5,7%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги здравоохранения – на 5,1%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 3%, общественного питания – на 2,9%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 36,5%, внутригородским автобусом – на 8,9%, междугородним – на 4,4%, а железнодорожным транспортом на большие расстояния – подешевел на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 9,6%, отопление центральное – на 7,3%, содержание жилья – на 6,2%, холодную воду – на 5,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,8%, электроэнергию – на 3,8%, горячую воду – на 3,6%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных – 30,2%, платных услуг – 32,2%.