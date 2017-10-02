Инфляция в Казахстане за 9 месяцев составила 4,2%

Цены на продовольственные товары за девять месяцев т. г. (сентябрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) увеличились на 3,1%, непродовольственные – на 5,5%, платные услуги – на 4,3%.

С начала текущего года (сентябрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) повышение цен отмечено на баранину на 12,7%, говядину – на 12,6%, молоко консервированное – на 9,2%, картофель – на 8,4%, кондитерские изделия – на 8%, масло сливочное – на 7,6%, конину – на 7,5%, сыр сычужный – на 7,2%, рыбу свежую – на 6,7%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 61,9%, помидоры – на 58,6%, яйца – на 29,4%, чеснок – на 26,7%, перец сладкий – на 25,4%, крупу гречневую – на 21%, сахар – на 10,3%, масло подсолнечное – на 10,1%.

Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 8,9%, стеклянные и керамические изделия – 7,2%, автомобили, книги – по 6,6%, одежду и обувь – 5,3%, текстильные изделия – 5,2%, газеты и журналы – 5%, фармацевтическую продукцию – 4,8%, товары личного пользования – 4,3%, бытовые приборы, мебель и предметы домашнего обихода – по 4,1%, моющие и чистящие средства – 3,6%. Дизельное топливо подорожало на 13,3%, бензин – на 8,7%, сжиженный газ в баллонах, уголь каменный – по 7,8%.

Дневная сессия: доллар показывает рост

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги здравоохранения – на 6,5%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 6%, общественного питания – на 3,7%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 13,9%, внутригородским автобусом – на 8,9%, междугородним – на 4,9%, а железнодорожным транспортом на большие расстояния – подешевел на 0,5%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям увеличились на 10,8%, канализацию – на 9,2%, отопление центральное – на 7,3%, содержание жилья – на 6,3%, холодную воду – на 4,9%, электроэнергию, горячую воду – по 3,6%.