Инфляция в Казахстане с начала года составила 2,4%

Инфляция в Республике Казахстан за январь-май 2018 года составила 2,4%. Об этом сообщает комитет статистики МНЭ РК.

Цены на продовольственные товары за пять месяцев увеличились на 2,9%, непродовольственные товары, платные услуги – по 2,1%.

С начала текущего года повышение цен отмечено на перец сладкий на 38,7%, капусту – на 31,8%, свеклу – на 15,1%, картофель – на 11,1%, фрукты свежие – на 9,7%, морковь – на 7,8%, сахар-песок – на 6,5%, сыр сычужный – на 6,2%, молоко консервированное – на 5,2%, сыр и творог – на 4,7%, кофе – на 4,6%, масло сливочное, кисломолочные продукты – по 3,8%, конину – на 3,4%, баранину, изделия из мяса – по 3,1%, молоко свежее, говядину – по 3%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 20,7%, крупу гречневую – на 18,2%, чеснок – на 7,3%, яйца – на 5,8%, мясо птицы – на 2%, чай черный – на 1,8%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 3,4%, автомобили – 3,1%, бытовые приборы – 2,7%, стеклянные и керамические изделия – 2,6%, строительные материалы, товары личного пользования, одежду и обувь – по 2,5%, моющие и чистящие средства – 2,1%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия – по 1,9%, книги – 1,7%. Дизельное топливо подорожало на 5,2%, сжиженный газ в баллонах – на 2,8%, а бензин – подешевел на 0,7%.

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Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 6%, здравоохранения – на 3,4%, услуги детских дошкольных учреждений – на 3,2%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 2,7%, кабельного телевидения – на 2,3%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 6%, междугородним автобусом – на 3,6%, железнодорожным транспортом – на 3,5%, внутригородским автобусом– на 3,1%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию, отопление центральное увеличились по 3,5%, вывоз мусора – на 3%, горячую воду – на 2,4%, содержание жилья – на 2,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 1,9%, холодную воду – на 1,6%, канализацию – на 1,4%.