Инвестиционная прибыль страховых компаний сложилась на уровне 30 млрд тенге

По данным, предоставленным директором департамента экономического развития страховой компании «Коммеск-Өмір» Елены Афониной, инвестиционная прибыль страховых компаний за 7 месяцев 2017 года сложилась на уровне 30 млрд тенге, что составляет 16% в сумме всех доходов страховых компаний.

Основной инвестдоход страховые компании получают от вознаграждений по депозитам и ценным бумагам. При этом доходы от переоценки очень неустойчивы и зависят от множества макроэкономических факторов.

«Наиболее ликвидными и надежными традиционно считаются государственные ценные бумаги, инструменты международных финансовых организаций, инструменты эмитентов с высокими рейтинговыми оценками. Среди ликвидных инструментов можно также выделить банковские вклады с возможностью изъятия средств, однако процентные ставки по таким вкладам, как правило, ниже», - отмечает г-жа Афонина.

По состоянию на 1 августа 2017 года доля инвестиционного портфеля страховых компаний (депозиты, ценные бумаги) в общем объеме активов составила 71%.

«Инвестиционная деятельность страховых компаний – это всегда баланс между надежностью и доходностью, так как для страховщиков установлены существенные ограничения в части требований к рейтингам инструментов, эмитентов, лимитов. Кроме того, инвестиционный портфель, а точнее наиболее ликвидная и надежная его часть должна покрывать все обязательства компании и обеспечивать фактическую маржу платежеспособности на требуемом уровне. Вместе с тем, отечественный рынок ценных бумаг предлагает инструменты с высокой доходностью, но не всегда эти инструменты соответствуют требованиям по надежности», - отметила г-жа Афонина.

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