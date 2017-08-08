Инвестиционный доход Нацфонда РК за первое полугодие 2017 года составил $2,4 млрд

По результатам управления Нацфондом РК за 1 квартал 2017 года инвестиционный доход, рассчитанный в базовой валюте – долларах США, который составил $1,3 млрд. По предварительным данным, инвестиционный доход Национального фонда РК за первое полугодие 2017 года составил $2,4 млрд, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Также сообщается, что инвестиционный убыток в размере 784 млрд тенге является нереализованными убытком за первый квартал 2017 года в результате переоценки валютных активов фонда в тенге. Укрепление курса национальной валюты по отношению к доллару США с 333.29 (по состоянию на 31.12.2016 года) до 314.79 (по состоянию на 31.03.2017 года) способствовало возникновению отрицательной курсовой разницы при расчете совокупного дохода (убытка), образовавшегося из-за изменения стоимости валютных активов фонда выраженной в тенге за отчетный период.