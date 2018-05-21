Инвестиционный фонд Казахстана реализовал мясокомбинат в Акмолинской области

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК) осуществил сделку купли-продажи имущества действующего мясоперерабатывающего комбината, сообщает пресс-служба фонда.

По результатам торгов на повышение цены ИФК реализовал имущественный комплекс мясокомбината, расположенного в Акмолинской области, Бурабайском районе, г.Щучинск. Цена продажи объекта составила - 524 311 390 тенге, при стартовой стоимости - 419 831 000 тенге. Торги прошли на портале АО «Информационно-учетный центр» (gosreestr.kz). Победителем торгов стало ТОО «KazBeef Processing».

В сентябре 2015 года имущество мясокомбината было принято на баланс фонда. Тогда же простаивавший комплекс был сдан в ссуду с последующей арендой - для проведения восстановительных работ и запуска производства. В настоящее время проект успешно функционирует, производя конкурентоспособную продукцию под маркой «KazBeef», создано 48 рабочих мест.

Запуск данного проекта был обусловлен необходимостью создания в северном регионе Казахстана конкурентного агропромышленного комплекса по производству высококачественных мясных продуктов. Производственная мощность: убойного цеха - до 10 тонн мяса КРС в смену; цеха переработки - от 3 тонн мяса в смену, или в год - 1500 тонн охлажденного мяса; 1500 тонн колбас и деликатесов; 200 тонн дополнительной продукции. Предприятие оснащено технологическим оборудованием JUEWNTA DB GmbH, Schenk Engineering (Германия).

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Планируемые рынки сбыта производимой продукции – это преимущественно территория Казахстана и Российской Федерации.

Справка:

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - национальный институт развития и управляющая компания в области реструктуризации и управления стрессовыми активами. Фонд является дочерней организацией АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек».

Одной из основных задач ИФК является оздоровление проблемных активов с последующей реализацией с целью возврата государственных средств, вложенных ранее в производственные объекты.

В настоящее время АО «Инвестиционный фонд Казахстана» проводит работу по передаче стрессовых активов в конкурентную среду с целью их дальнейшего запуска.