Инвестиционный портфель Нацфонда РК планируется разделить

В составе инвестиционного портфеля Национального фонда РК будут выделены портфель золота, альтернативный и долгосрочный портфели.

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 22 сентября был подписан Указ о внесении изменений в Указ Президента РК от 26 июня 2013 года №590 «Об утверждении Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан». Данным документом вносится ряд изменений в Концепцию новой бюджетной политики РК.

Подраздел «Эффективное использование средств Национального фонда Республики Казахстан» был изложен в новой редакции:

«Дальнейшее использование Национального фонда должно обеспечивать стабильное развитие экономики и сохранность его активов, а также снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов. С учетом существующих рисков в мировой экономике будет продолжено накопление средств в Национальном фонде путем ограниченного использования доходов от нефтяного сектора, поступающих в Национальный фонд. Начиная с 2020 года ежегодный фиксированный размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет снижен до 2000 млрд тенге. Для усиления сберегательной функции размер неснижаемого остатка средств в Национальном фонде будет сохранен на уровне 30% от ВВП. Одной из мер обеспечения сохранности и ликвидности активов Национального фонда станет продолжение диверсификации их состава. В этих целях в составе инвестиционного портфеля Национального фонда будут выделены портфель золота, альтернативный и долгосрочный портфели. Выделение целевых трансфертов из Национального фонда будет предусмотрено только по решению Президента Республики Казахстан на реализацию антикризисных программ в периоды спада экономики или замедления темпов роста экономики, а также неокупаемых социально-значимых проектов национального масштаба, стратегически важных инфраструктурных проектов при отсутствии альтернативных источников их финансирования. При этом трансферты из Национального фонда должны проходить через республиканский бюджет в соответствии с бюджетными процедурами. Для отслеживания целевого использования выделяемых из Национального фонда целевых трансфертов должен быть разработан механизм мониторинга и аудита финансовой части финансируемых проектов».

Почему в регионах РК разные тарифы на газ?

Настоящий указ введен в действие со дня подписания.