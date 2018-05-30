Инвесткомпании заработали почти 5 млрд тенге за четыре месяца

Инвестиционные компании по итогам четырех месяцев 2018 года заработали 4,6 млрд тенге - это на 62,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Finprom.kz. 12 из 21 управляющих инвестиционным портфелем компаний закрыли период в плюс, у остальных 8 компаний совокупный убыток составил 804,8 млн тенге.

Больше всех с начала года по апрель заработали управляющие из Казкоммерц Секьюритиз - 2,2 млрд тенге, против 41 млн тенге годом ранее (прирост прибыли - более чем в 53 раза). Следом идет Halyk Finance, заработав "чистыми" 1,1 млрд тенге, что на 17,2% (166,4 млн тенге) больше, чем год назад. Замыкает тройку наиболее эффективных управленцев BCC Invest, показав прибыль в 760,6 млн тенге, что на 63,4% (295,1 млн тенге) больше, чем годом ранее.

С начала года прибыль компаний, управляющих инвестиционными портфелями, выросла почти в 4 раза (на 3,4 млрд тенге), с 1,2 до 4,6 млрд тенге.

В сравнении с прибыльностью первых четырех месяцев прошлого года, в 2018 отсутствуют сильные просадки в совокупном показателе прибыли у портфельных управляющих.

Напомним, что по итогам 2017 казахстанские инвестфонды закончили год с прибылью в 19,1 млрд тенге.

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85,7% или 160,8 млрд тенге всех активов сконцентрированы у 5 крупнейших управляющих компаний: Фридом Финанс - 65,9 млрд тенге (35,1%), Halyk Finance - 38 млрд тенге (20,2%), Казкоммерц Секьюритиз - 20,1 млрд тенге (10,7%) и Fincraft - 14 млрд тенге (7,5%).

На долю остальных 16 инвест-компаний остается всего 26,9 млрд тенге или 14,3%.