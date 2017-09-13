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Инвесторы из Турции реализуют в ЮКО 2 проекта на общую сумму $12 млн

13.09.2017 17:00   524   0

Инвесторы из Турции планируют реализовать в ЮКО 2 проекта на общую сумму 12 млн. долларов. Данное соглашение было достигнуто в ходе визита делегации турецких бизнес-структур в Астану, передает пресс-служба акима ЮКО.

Руководство управляющей компании индустриальными зонами «Оңтүстік» и инвесторы из Турции подписали 2 инвестиционных документа на общую сумму $12 млн.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, уже в 2017 году на территории Казахско-Турецкой индустриальной зоны компания «Merkez Asia Madencilik» планирует начать строительство завода по производству концентрата свинца стоимостью $2 млн. 

Компания «Petronet Otomosyon» начнет строительство завода по производству топливораздаточной колонки стоимостью $10 млн.

Стоит отметить, в настоящее время в казахстанско-турецкой промышленной зоне на территории 50 гектаров реализуются 8 проектов, общая стоимость которых составляет $37,5 млн.

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При реализации данных проектов будет создано около 900 рабочих мест.

Кроме того, до конца 2017 года планируется введение в эксплуатацию цеха по производству ПВХ профилей, светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия ТОО «Gold Aluminum».

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Как известно, 9 сентября Бахытжан Сагинтаев провел встречу с бизнесменами из Турции. Участники встречи обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов по производству строительных материалов, машиностроительной продукции, химической промышленности, горно-металлургического сектора, энергетики и агропромышленного комплекса.

Отметим, за 6 месяцев 2017 года товарооборот между Казахстаном и Турцией составил $925,1 млн, что на 36,1% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Экспорт в Тупции за этот период вырос на 53,8% и составил $563,3 млн.

Валовый приток прямых инвестиций из Турции в Казахстан с 2005 года по 1 квартал 2017 года составил $2,1 млрд.

Напомним, между странами согласован новый проект Протокола совместной экономической программы «Новая синергия», который включает в себя 26 совместных инвестиционных проектов на сумму порядка 1 млрд долларов.

Общий пакет казахстанско-турецких инвестиционных инициатив включает 70 проектов на общую сумму $2,7 млрд , из которых 31 реализованы, и порядка 40 проектов являются реализуемыми и перспективными.

  • Источник:
  • пресс-служба акима ЮКО
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