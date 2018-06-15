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IoT World Summit Eurasia: как блокчейн «переламывает» финансовые системы

15.06.2018 18:10   1068   0

14-15 июня в Астане прошел саммит «IoT World Summit Eurasia 2018» - крупнейшее региональное мероприятие, посвященное «Интернету вещей» и цифровизации в целом.

Модератором сессии «Поток финтех и рынок электронной коммерции. Потенциал развития в Казахстане» выступил управляющий директор Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат Калиев. В обсуждении темы, актуальность которой трудно переоценить, приняли Николай Тракнов, руководитель службы развития IoT TOO «КаР-Tел», Каман Мамбетов, директор департамента развития финансовых технологий банковского сервисного бюро Нацбанка РК и Асет Бакашев, директор ТОО «ASSAR Group».

Тон дискуссии задавало обсуждение конкретных практических кейсов, связанных с внедрением блокчейн.

«Мы понимаем, что внедрение финтех-решений комплексное и должно затрагивать все сферы. В центре находится клиент, все должно «вертеться» вокруг клиента. Клиента мало волнуют подробности, он хочет получить самый удобный сервис, самый хороший продукт, он хочет получить это наиболее простым способом. Поэтому такого плана продукты и проекты перестают быть каким-то одним направлением. Как только ты затрагиваешь эту тему, ты сразу затрагиваешь все сферы. У себя мы это называем «умная коммерция», - отметил Николай Тракнов.

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«Наша система Invest Online направлена на то, чтобы дать возможность людям новые возможности инвестирования в ценные бумаги. Человек может скачать приложение, не выходя из дома зарегистрироваться и в любой момент инвестировать, покупать и продавать ноты и иметь постоянный доход», - заявил Каман Мамбетов.

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Спикеры проявили большой интерес к внедрению блокчейн, которое в конце марта анонсировал Нацбанк.

«Блокчейн выступает в качестве валидатора транзакций. Все транзакции записываются в блокчейне, каждая транзакция является уникальной, ее невозможно подделать, ее невозможно удалить. Это основа доверия к системе, тем более в данном случае блокчейн не является открытым, есть определенное количество участников, авторизаторов транзакции», - подчеркнул Каман Мамбетов.

Как отметили участники дискуссии, внедрение блокчейн-технологий постепенно исключает посредников в финансовых операциях. Этот тренд ведёт к тому, что двухуровневая банковская система может постепенно трансформироваться в одноуровневую. Все транзакции будут происходить в экосистеме центральных банков, а банки второго уровня станут инфраструктурными элементами. Нацбанк уже создал прецедент в Казахстане, исключив необходимость как в самой бирже, так и в профессиональных участниках рынка и тем самым открыв широкой аудитории возможность торговать ценными бумагами без посредников.

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Подводя итоги дискуссии, модератор Кайрат Калиев отметил, что с развитием интернет-технологий, грань между понятиями е-commerce и финтех постепенно стирается. Во многих проектах эти направления настолько переплетаются, что становится сложно определить, к какому именно сегменту их необходимо относить.

Фото: Shutterstock

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