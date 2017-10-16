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IPO Qudian: микрокредиты и инвестиции

16.10.2017 11:10   713   0

Китайский провайдер онлайн-кредитов Qudian Inc. (QD), базирующийся в Пекине, подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на первичное публичное размещение американских депозитных акций (ADS).

При ожидаемой оценке в диапазоне от $19 до $22 за акцию, это IPO может стать крупнейшим в США среди новой волны китайских финтехкомпаний. На предыдущей неделе прошло успешное IPO другой китайской финтехкомпании ZhongAn Online Property & Casualty Insurance Co. Ltd., предлагающей онлайн-страхование. Объем размещения акций ZhongAn на бирже Гонконга достиг $1,5 млрд. После оценки по верхней границе планируемого диапазона, акции выросли от этого уровня на 13% на фоне высокого спроса.

Qudian планирует разместить 37,5 млн ADS на общую сумму до $825 млн. Если андеррайтеры используют свои опционы на покупку дополнительных акций, то компания сможет привлечь до $948,8 млн. Каждая ADS представляет одну обыкновенную акцию Qudian класса А с одним голосующим правом. Общая рыночная капитализация компании после IPO ожидается в диапазоне от $4-7,4 млрд.

Утренняя сессия: доллар опустился до 332 тенге...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 16 октября закрылись на уровне 332,97. По сравнению с итогами дн...

Qudian была основана в 2014 году и первоначально специализировалась на кредитовании студентов, но затем расширила свою целевую аудиторию. Ее выручка за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, составила $442 млн. Число активных заемщиков достигло 5,6 млн человек.

Прибыль Банка ВТБ (Казахстан) увеличилась в два раза

Ведущими андеррайтерами являются Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, China International Capital Corp. и UBS. 

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потеряли страны ОПЕК в течение двух лет, из-за падения цен на нефть
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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