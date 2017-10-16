IPO Qudian: микрокредиты и инвестиции

Китайский провайдер онлайн-кредитов Qudian Inc. (QD), базирующийся в Пекине, подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на первичное публичное размещение американских депозитных акций (ADS).

При ожидаемой оценке в диапазоне от $19 до $22 за акцию, это IPO может стать крупнейшим в США среди новой волны китайских финтехкомпаний. На предыдущей неделе прошло успешное IPO другой китайской финтехкомпании ZhongAn Online Property & Casualty Insurance Co. Ltd., предлагающей онлайн-страхование. Объем размещения акций ZhongAn на бирже Гонконга достиг $1,5 млрд. После оценки по верхней границе планируемого диапазона, акции выросли от этого уровня на 13% на фоне высокого спроса.

Qudian планирует разместить 37,5 млн ADS на общую сумму до $825 млн. Если андеррайтеры используют свои опционы на покупку дополнительных акций, то компания сможет привлечь до $948,8 млн. Каждая ADS представляет одну обыкновенную акцию Qudian класса А с одним голосующим правом. Общая рыночная капитализация компании после IPO ожидается в диапазоне от $4-7,4 млрд.

Qudian была основана в 2014 году и первоначально специализировалась на кредитовании студентов, но затем расширила свою целевую аудиторию. Ее выручка за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, составила $442 млн. Число активных заемщиков достигло 5,6 млн человек.

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Ведущими андеррайтерами являются Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, China International Capital Corp. и UBS.