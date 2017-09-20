IPO ROKU: потенциал в трансформации модели

Аналитики инвестиционной компании «Фридом Финанс» предлагают поучаствовать в IPO компании Roku, производящей стриминговые приставки, ПО для smart TV и предлагающей доступ к 5 000 поставщикам потокового видеоконтента. IPO состоится 27 сентября на NASDAQ, диапазон размещения: $12-14, целевая цена: $17,8, ожидаемый потенциал роста – 27%. На вопрос Къ ответил директор аналитического департамента Фридом Финанс Ерлан Абдикаримов.

– Ерлан, расскажите, пожалуйста, о компании-эмитенте.

– Компания Roku сегодня – это лидер рынка стриминговых устройств. По данным Nielsen в декабре 2016 года на Roku приходилось примерно 48% использования цифровых потоковых устройств, подключенных к телевизору (по сравнению с Apple, Google и Amazon) в США.

Приставки от Roku подключаются к телевизору и, используя WIFI-соединение, пользователи получают доступ к разнообразному видеоконтенту - как бесплатному, так и доступному по подписке от 5 000 потоковых каналов на платформе в США и 3 000 на международном уровне.

Среди поставщиков Roku такие как Hulu Plus, Netflix, Crackle, HBO Go, Pandora. Что очень важно – Roku, по сути, является не конкурентом Netflix или Hulu, а поддерживающим их сервисом – и, скорее, дополнительным каналом продаж и платформой для стриминговых сервисов и других поставщиков медиаконтента.

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Кроме того, Roku – это база из 15,1 млн аккаунтов, растущих по 9% в квартал и 3,5 млрд часов просмотра видео в квартал. База растет со скоростью 1,1 млн в квартал, при этом за 2 квартал 2017 года все пользователи Roku просмотрели более 3,5 млрд часов видео, и этот показатель растет по 12% ежеквартально.

– Каковы финансовые показатели компании?

– Капитализация компании на момент IPO оценивается в $1,3 млрд, выручка за последние 12 месяцев составила $436 млн, чистая прибыль за 2016 год – $43 млн, чистый долг – $47 млн.

Рост доли доходов от более маржинальных рекламы и контента увеличил валовую маржу до 38%. Произошло это за счет резкого снижения себестоимости до 62% (против 72% в 2015 году). При этом выросли затраты на R&D с 16% до 24%, компания активно вкладывается в развитие платформы анализа данных. Затраты на маркетинг за первое полугодие 2017 года на уровне 14% от выручки, что ниже 16% в первом полугодии 2016 года.

В теории, снижение затрат на R&D и маркетингового бюджета по мере роста компании может вполне вывести Roku в операционную прибыльность, учитывая резкое снижение себестоимости, благодаря выходу на маржинальные рынки. Еще более обнадеживает положительный операционный денежный поток в $30 млн за первое полугодие 2017 года против - $17 млн в год назад при CapEx в $5 млн – финансовый профиль становится все более здоровым.

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– Какие факторы будут способствовать росту акций после IPO?

– Основной драйвер - это трансформация от производителя приставок к софт-платформе и рекламе. Сейчас Roku является уже не просто компанией, продающей «железо». Новыми драйверами являются реклама и отчисления от провайдеров контента, достигшие уже 47% от выручки, причем они становятся все более маржинальными: ARPU вырос на 34% за год. Доход от этих платформенных услуг вырос на 90%, превращая Roku в больше «софтверную» компанию, нежели производителя «железа».

В целом, сейчас Roku зарабатывает от трех направлений бизнеса: (1) продажа стримингового оборудования, включая собственные телевизоры с собственной «Roku» ОС; (2) реклама, демонстрируемая на своей платформе – фактически «подрывается» рекламный рынок традиционного телевещания и (3) доход от партнеров, продающих свой контент через сеть Roku, таких как Hulu и Netflix.

Также Roku получает отчисления от лицензирования своей ОС для других производителей “smart TV”. «Доходы от платформы», как Roku классифицирует рекламные доходы и доход от партнеров растут и занимает все большую долю, в то время как рост доходов от продажи аппаратных средств замедляется.

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В итоге Roku заработала до 41% выручки за первое полугодие 2017 года от подписки и рекламы на платформе. Что еще более важно, продажи в этом сегменте выросли на 90% процентов г/г, превращая Roku в больше «софтверную» компанию, нежели производителя устройств.

Оценка по умеренной модели DCF дает потенциал роста в 27% и целевую цену в $17,8 за акцию к верхней границе диапазона IPO.