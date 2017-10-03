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IPO Switch: самый крупный дата-центр в мире

03.10.2017 12:25   713   0 Автор: Ернар КАПАРОВ

Аналитики инвестиционной компании «Фридом Финанс» предлагают участвовать в новом IPO американской компании Switch – компании, которая строит одну из самых перспективных экосистем для обработки данных. Планируемая дата IPO – 5 октября, целевая цена – $20, ожидаемый потенциал роста – в 25%. На вопросы Къ ответил директор аналитического департамента Фридом Финанс Ерлан Абдикаримов.

- Ерлан, расскажите, пожалуйста, об эмитенте...

- Switch предоставляет три разновидности услуг: телекоммуникационные, колокация и облачное хранение данных. Колокация представляет из себя два вида основных услуг: предоставление территории для размещения собственного оборудования корпоративных клиентов или предоставление собственной полноценной экосистемы, включающее оборудование для хранения и обработки данных. Более того, компания имеет дополнительные услуги, как облачное хранение данных и телекоммуникационные услуги.

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Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 3 октября закрылись на уровне 342,35. По сравнению с итогами дне...

Сегодня Switch строит одну из самых перспективных экосистем для обработки данных. Сегмент предоставления размещения и сдачу в аренду оборудования является одним из самых перспективных на рынке центров хранения данных. Самый крупный дата-центр в мире.

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Компания в первом квартале 2017 года ввела в эксплуатацию новый центр хранения данных на севере штата Невада под названием “Цитадель”. Данный центр является самым крупным и одним из самых конкурентоспособных, используя метод экономии масштаба.

- Какие факторы могут способствовать росту котировок компании?

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- Использование более 350 патентов позволят улучшить маржу и снизить себестоимость для более чем 800 клиентов, таких как eBay, JPMorgan и Boeing Inc. Компания использует инновационные технологии, которые защищены патентами, что позволяет иметь цену обслуживания гораздо ниже средних рыночных показателей. Первый и единственный ЦОД, который полностью использует возобновляемую энергию.

Компания единственная на текущий момент использует зеленую энергию для поддержки своих центров, что позволяет снизить среднюю стоимость кВТ до 4,9 центов, при средней по США в районе 10-11 центов.

- Каковы финансовые показатели компании?

- В первом полугодии компания заявила о росте выручке в размере 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года $154,8 млн до $181,2 в 2017 году. В годовом эквиваленте, в 2016 году совокупная выручка составила $318,3 млн, что выше на 19,7% по сравнению в 2015 годом.

Совокупный объем вкладов БВУ РК показал годовой прирост на 210,8 млрд

Фактор снижения выручки связан с тем, что компания не имела достаточно площади для развития колокации, таким образом, на данный момент имеется потенциал расширения в 3 раза, что может ускорить рост выручки в будущем. Самым интересным фактором является - выход на уровень безубыточности на ранних стадиях развития, что демонстрирует показатель чистого дохода. Показатель в первом полугодии 2016 составил 22,7% в первом полугодии 2017 было снижение до уровня 19,4%. Снижение связано с расширением компании, что отразилось на себестоимости и операционных расходах.

- Какие у вас ожидания от этого IPO? Какие могут быть риски?

- Умеренно позитивная оценка оставляет потенциал в 25% к верхней границе IPO - $16. Мы заложили в модель планы компании по расширению площади дата-центров и связанные с этим расходы и капитальные затраты. В итоге целевая цена находится на уровне $20.

Основные риски для Switch: финансовый риск, связанный с долгом в $825 млн, чувствительность к затратам на электроэнергию, концентрация текущих активов и возможность перехода от колокации к модели публичных cloud систем».

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    3

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    11

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    12

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    31

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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