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Итоги полугодия в ККБ: сокращение доходности и рост токсичных кредитов

23.08.2017 13:15   533   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Казкоммерцбанк объявил о результатах своей деятельности за 1-е полугодие 2017 года основанных на данных консолидированной финансовой отчётности банка, составленной в соответствии с МСФО, сообщает Kursiv.kz со ссылкой на KASE.

Согласно отчетности банка, активы акционерного общества на на конец первого полугодия составили 4 101 млрд тенге, за шесть месяцев показатель сократился на 15,7%. Средства клиентов составили 2 665 млрд тенге против 2 915 млрд на конец 2016 года (уменьшился на 8,6%). Коэффициент адекватности собственного капитала, рассчитанный по методике НБРК, сложился на уровне 12,5% по сравнению с 13,1% на конец 2016 года. 

Прибыль банка также значительно уменьшилась. Чистый процентный доход до начисления провизий за первые 6 месяцев 2017 года составил 44,8 млрд тенге по сравнению с 98,7 млрд тенге за первые 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года (-54,6%). Чистые непроцентный убыток за первые 6 месяцев 2017 года составил 36,5 млрд тенге по сравнению с чистым непроцентным доходом в 11,0 млрд. тенге годом ранее, преимущественно в связи переоценкой залогового имущества принятых на баланс банка и дочерних организаций. Позитивная динамика наблюдается по комиссионным доходам, чистые комиссионные доходы выросли на 21% до 14,9 млрд тенге с 12,3 млрд тенге за аналогичный период 2016 года. 

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Качество кредитного портфеля банка к концу полугодия заметно ухудшилось. Так доля недействующих кредитов по методике НБРК составила 14% на 1 июля 2017 года, при этом доля недействующих кредитов на 1 августа 2017 года составила 35,45%

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Объем нетто-ссуд корпоративному сектору снизился на 17% – до 2 867 млрд тенге по сравнению с 3 454 млрд тенге на 31 декабря 2016 года, в связи с формированием провизий. Объем средств корпоративных клиентов по состоянию на 30 июня 2017 года снизился и составил 1 314 млрд тенге по сравнению с 1 475 млрд тенге на 31 декабря 2016 года. Доля корпоративных депозитов в общем объеме средств клиентов составила 49,3% по сравнению с 50,6% на 31 декабря 2016 года.

Объем нетто-ссуд розничному сектору вырос на 4,3% с начала года и составил 315,2 млрд тенге по сравнению с 302,3 млрд тенге на 31 декабря 2016 года. Объем средств розничных клиентов снизился на 6,2% до 1 351 млрд тенге в сравнении с 1 440 млрд тенге на 31 декабря 2016 года. Их доля в общем объеме средств клиентов выросла до 50,7% по сравнению с 49,4% на конец 2016 года.

Среди значимых корпоративных событий можно отметить следующие:

- 2 июня 2017 года между правительством РК в лице Министерства финансов РК, Национальным банком РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Фонд проблемных кредитов», АО «Народный Банк Казахстана», АО «БТА Банк», ККБ и его крупным акционером г-ном Ракишевым К.Х. подписано Рамочное Соглашение по продаже ККБ.

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- 3 июля 2017 года БТА выплатил ККБ 2,4 трлн тенге в счёт погашения своей задолженности по займу, предоставленному банком в 2015 году. Остаток задолженности в размере 64,8 млрд тенге ККБ списал за счёт сформированных провизий.

- 4 июля 2017 года, в соответствии с условиями Рамочного Соглашения и с учётом результатов комплексных проверок банка, проведённых Народным банком и НБРК, ККБ за счёт собственного капитала скорректировал чистую стоимость своих активов на общую сумму порядка 542 млрд тенге. Кроме того, дополнительно были отражены списание остатка задолженности БТА и переоценка признанного в расчёте собственного капитала ККБ дисконта по действующему вкладу ФПК в размере 250 млрд тенге за счёт изменения номинальной ставки с 5,5% до 0,1% и продления срока вклада до 1 июля 2037 года. В результате вышеуказанных операций чистая стоимость активов ККБ приблизилась к нулю.

- 5 июля 2017 года были завершены сделки по приобретению Народным банком пакетов акций ККБ, принадлежавших г-ну Ракишеву К. Х. и Самрук-Казына, в соответствии с договорами купли-продажи, заключёнными 15 июня 2017 года. По результатам завершения вышеуказанных сделок Народный банк является держателем 96,81% простых акций ККБ.

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Справка

Казкоммерцбанк – один из крупнейших банков Казахстана. Активы ККБ на 30 июня 2017 года составили 4 101 млрд тенге. С июля 2017 г., в результате приобретения АО «Народный Банк Казахстана» 96,81% акций Казкоммерцбанка, он входит в состав финансовой группы Halyk Group.

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общая сумма международных резервов Казахстана, включая активы Национального фонда
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