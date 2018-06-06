Инвестиционный фонд Казахстана продал хлебоприемный пункт почти за 600 млн тенге

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК) реализовал имущественный комплекс хлебоприемного пункта «Вест-Агро» в Северо-Казахстанской области, сообщила пресс-служба ИФК.

Как отмечается в сообщении ИФК, актив реализован в ходе торгов на повышение цены. Цена продажи объекта составила 598 млн 339 тыс. 343 тенге при стартовой стоимости 569 млн 508 тыс. тенге. Победителем торгов стало ТОО «Kazmeal».

Как отмечается в сообщении фонда, данный хлебоприемный пункт станет частью вертикально-интегрированного агропромышленного комплекса по производству и переработке зерновых культур в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

«Будучи площадкой для производства комбикормов, он послужит развитию животноводства в области в целом», - отмечается в письме.

По данным фонда, хлебоприемный пункт «Вест-Агро» был одним из активов группы компаний ТОО «Богви», переданной на баланс ИФК в 2013 году. С этого периода ИФК проводились мероприятия по возврату государственных средств. В настоящее время, после проведения всех судебно-исковых мероприятий по взысканию, фонд реализует полученное после вынесения судебных решений имущество, а для оздоровления предприятий привлекает инвесторов, уточнили в пресс-службе.

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«Остальные активы мы также планируем в ближайшее время реализовать отечественным инвесторам для их последующего запуска», - отметил председатель правления ИФК Ермек Сакишев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, ИФК привлек отечественного инвестора в лице ТОО «Kazbeef Ltd» для другого актива ТОО «Богви» - мясокомбината в Акмолинской области. В 2014 году KazBeef Ltd инвестировала 30 млн тенге в оздоровление мясоперерабатывающего комплекса, а в мае текущего года приобрела мясокомбинат у ИФК.

Напомним, в 2007 году БРК выдал заем на сумму порядка $188 млн предпринимателю Виктору Богданцу для реализации инвестиционных проектов. Возглавляемое им ТОО «Богви» планировало использовать средства для развития агропромышленного комплекса в северных областях Казахстана.

С 2010 года ТОО «Богви» перестало исполнять финансовые обязательства перед БРК, многие проекты так и не были реализованы. В 2013 году в отношении бизнесмена агентством по борьбе с экономической и коорупционной преступностью (финполиция) было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных БРК.

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В 2013 году Банк развития Казахстана передал на баланс Инвестиционному Фонду Казахстана задолженность ТОО «Богви». С этого периода Инвестфондом начаты мероприятия по возврату государственных средств.

Справка:

Группа компаний «Богви», куда входит 41 предприятие, занимается производством, хранением и реализацией зерна, а также животноводческой деятельностью. В активе компании 5 хлебоприемных пунктов, движимое и недвижимое имущество, земельные участки сельскохозяйственного назначения в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

ИФК - государственный институт развития и управляющая компания в области реструктуризации и управления стрессовыми активами. Фонд является дочерней организацией АО "Национальный управляющий холдинг «Байтерек».