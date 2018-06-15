Из России в Казахстан посылают все меньше денег – денежные переводы сократились на 13%

За январь-апрель 2018 года казахстанцы получили из-за рубежа через системы денежных переводов 82,6 млрд тенге, 44,4% из которых поступило из России, сообщает Finprom.kz. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, годом ранее рост составил 22,5%.

Больше всего переводов пришло из России - 36,7 млрд тг. Однако это на 13,4% меньше, чем в прошлом году. Удельный вес страны от общего объема полученных денег сократился с 53,9% до 44,4%, что, впрочем, не мешает РФ лидировать, причем с большим отрывом от других стран.

Следом идет Южная Корея с объемом в 12,6 млрд тг, рост за год - в 2,3 раза. Доля от общего объема полученных денег выросла с 6,9% до 15,3%.

Замыкает тройку лидеров Кыргызстан с долей в 10% (годом ранее - 6,1%) и объемом в 8,3 млрд тг, рост за год - на 73,9%.

Больше всего переводов было получено через систему «Золотая Корона» - 38,2 млрд тг, рост на 9,4%. Количество переводов достигло 165,4 тыс. транзакций (+19,1%).

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Следом идет Western Union - 22 млрд тг, рост на 27,8%. Количество транзакций выросло на 6,9%, до 116,4 тыс.

Замыкает тройку лидеров MoneyGram - 6,8 млрд тг, рост за год на 75,9%. Количество транзакций выросло на 38,6%, до 30,9 тыс.