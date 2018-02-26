Избытка ликвидности не хватает для долгосрочного кредитования

Выдача долгосрочных кредитов в Казахстане сильно ограничена. Несмотря на то, что ликвидности в банковском секторе достаточно для кредитования, почти вся она краткосрочная. В связи с этим, долгосрочные кредиты банки вынуждены выдавать за счет рисковых краткосрочных инструментов, об этом «Къ» рассказали банкиры.

Несмотря на то, что банки имеют достаточный объем ликвидных средств для кредитования, долгосрочные кредиты в банках Казахстана ограничены риском снятия депозитов физических лиц, а также краткосрочностью операций на профрынке, об этом рассказали банкиры в ответе на запрос «Къ».

«В банковском секторе наблюдается профицит ликвидности в тенге. Об этом говорит статистика Национального банка РК (НБ РК) по открытой позиции по операциям. Однако, в основном, данная ликвидность является краткосрочной. Большую часть избыточной ликвидности в тенге НБ РК стерилизует путем выпуска краткосрочных нот в тенге с разными сроками погашения от одной недели до одного года», - рассказали в Халык банке.

В ForteBank поделились, что на конец 2017 года порядка 10,5 трлн (или 43%) всех банковских активов было сосредоточено в высоколиквидных активах (деньгах на корсчетах, высоколиквидных ценных бумагах, операциях REPO). «Это очень большая сумма, учитывая, что весь кредитный портфель банков составляет порядка 13 трлн тенге», - пояснил директор направления финансового анализа ForteBank Антон Хмелев.

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Он добавил, что практика привлечения депозитов физических лиц в Казахстане предоставляет возможность изъятия практически полной суммы депозита в любой момент, а депозиты юридических лиц, очень краткосрочны - от 1 до 6 месяцев.

Доступ к фондированию на профессиональном рынке также ограничен краткосрочными операциями. «Рынок корпоративных инструментов остается низколиквидным и дорогим по сравнению с фондированием через депозитную базу и, по сути, зависит по большей части от одного инвестора - ЕНПФ. С другой стороны, также ограничено количество потенциальных заемщиков с приемлемым кредитным качеством», - пояснили в Халык банке.

Таким образом, в текущих условиях говорить о наличии долгосрочной ликвидности – невозможно. Это наглядно продемонстрировал 2014 год, когда в связи с резко возросшими запросами населения, часть банков в течении месяца потеряла существенную часть своей ликвидности, напомнили в ForteBank.

«В целом, сейчас на площадке АФК идут переговоры с НБ РК в части введения действительно срочных депозитов. Если эта инициатива удастся, то можно будет говорить о том, что у банков появится действительно долгосрочная ликвидность. А пока банки вынуждены финансировать долгосрочные кредиты за счет краткосрочных депозитов», - резюмировал г-н Хмелев.

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