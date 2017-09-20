Кайрат Келимбетов назвал сроки возврата средств ЕНПФ, инвестированных в МБА

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов рассказал о сроках возврата средств ЕНПФ, инвестированных в проблемный банк Азербайджана (МБА).

«В течение трех месяцев шли переговоры по реструктуризации задолженности Международного банка Азербайджана перед ЕНПФ. Эти переговоры завершились соглашением о реструктуризации, в рамках которого основная сумма долга 250 млн долларов была сохранена. Была снижена процентная ставка, но зато бумаги международного банка были обменены на еврооблигалии Минфина. То есть это стопроцентно гарантированные бумаги азербайджанской стороны. Бумаги были выпущены на 15 лет, что практически гарантирует возврат и доходность тех инвестиций, которые были сделаны. На самом высоком уровне есть очень четкое подтверждение», - сообщил Кайрат Келимбетов сегодня на пресс-конференции в Правительстве, пишет МИА "Казинформ".

По его данным, процесс завершился еще 1 сентября. Технический обмен бумагами уже произошел, и дальнейший контроль - это уже задача Нацбанка РК и ЕНПФ.

«Те деньги, которые были вложены, будут возвращены в полном объеме более сохранно. Если раньше это были 10-летние бумаги, теперь это 15-летние бумаги с момента начала обращения. Прибавьте плюс 15, и они будут возвращаться. Но они постоянно приносят доход. Более того 40 млн долларов уже было выплачено в виде так называемых купленных облигаций. То есть на самом деле ситуация вполне нормальная и поводов для беспокойства больше быть не должно», - подытожил Кайрат Келимбетов.

ЕНПФ инвестировал в проблемный банк Азербайджана 250 млн долларов, однако банк не смог исполнить обязательства и теперь средства должны вернуться в Единый накопительный пенсионный фонд РК.