Кайрат Келимбетов рассказал, сколько денег было потрачено на создание МФЦА

С момента принятия решения о создании МФЦА до текущего дня из разных государственных источников было выделено порядка 6 млрд тенге. В 2018 году на развитие центра планируется потратить еще 20 млрд тенге. Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов считает, что эти суммы гораздо меньше, чем тратит в год правительство ОАЭ на Международный финансовый центр Дубаи (DIFC). Об этом он рассказал во время встречи с главными редакторами СМИ в Алматы.

Напомним, что с 1 января 2018 года Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) объявил об официальном запуске и начале регистрации компаний. Более подробно об этом здесь. Эксперты по-разному оценивают необходимость функционирования центра. Во время встречи с журналистами Кайрат Келимбетов ответил на некоторые вопросы.

- Кайрат Нематович, будут ли казахстанские брокеры освобождаться от налогов на площадке МФЦА?

- Есть такое понятие в Налоговом кодексе как «раздельный учет». Если вы как брокер осуществляете свою деятельность в рамках работы в МФЦА, где у вас есть какие-то доходы и вы зарегистрированы в МФЦА, то есть у вас есть соответствующая лицензия, то вы эти льготы (налоговые – ред. "Къ") получаете.

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Если у вас есть другая деятельность, которая осуществляется в целом по Казахстану, то она под льготы не попадает.

- Вы начали работать с 1 января текущего года, уже есть какие-то заявки на регистрацию?

Да, до 20 заявок у нас уже есть, среди них есть местные и иностранные брокерские компании.

- А как долго вы рассматриваете заявки на регистрацию?

- По-разному. Мы только начали (смеется). Но в целом, я думаю, брокеров больше интересует, когда заработает рынок акций и облигаций. Рынок акций, мы ожидаем, что совсем по-серьезному заработает во второй половине этого года – это 3-4 квартал, когда фонд Самрук-Казына уже выйдет на IPO с пакетами своих компаний. Вы знаете, что в этом году по предварительным расчетам в конце 3 квартала выйдет Казахтелеком, в 4 квартале – Эйр Астана и Казатомпром.

Но это такой оптимистический взгляд. По пессимистическим оценкам мы думаем, что как минимум одна компания выйдет на IPO в этом году.

- Андеррайтерами и финансовыми консультантами этих компаний будут местные брокеры?

- Я думаю, нет. Эти компании уже объявили конкурс, как правило, идет пара – международный и местный брокеры. Для того чтобы работать нужно получить соответствующее разрешение у нас, мы уже по этому поводу ведем переговоры.

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Вообще со стороны брокерского сообщества наблюдается большой интерес.

Например, у нас был день инвестора в Шанхае, и нашего заместителя председателя правления биржи МФЦА Амину Тургулову буквально осадили все брокеры – очень большой интерес к нам, придут ведущие азиатские банкиры. Мы ожидаем, что будет большой интерес и других брокеров.

- Правильно ли мы понимаем, что крупная международная инвестиционная компания, например, Goldman Sachs, зарегистрировавшись в МФЦА имеет право предлагать своим клиентам, которых тысячи и миллионы – акции казахстанский компаний?

- Да, совершенно верно. Поэтому я хотел бы вернуться к вопросу – зачем помимо KASE нужна биржа МФЦА?

Я все-таки имею непосредственное отношение к этому, два года работал в Центральном банке. Мы активно занимались и реформированием, и привлечением инвесторов на KASE. Основной недостаток KASE в том, что такого безрискового доступа мировых инвесторов к нашим бумагам нет. По разным причинам, не будем их обсуждать – можно долго говорить, что он есть, что он почти есть или он есть в теории, но по факту его нет.

Если какой-то инвестор проснется в Бостоне или Нью-Йорке и захочет прикупить казахстанских бумаг, он не сможет это сделать ни технически, ни с точки зрения финансовых рисков.

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Наше отличие в том, что, во-первых, у нас используется технология Nasdaq – это вторая биржа в мире, технология, испытанная в 104-х странах мира. Во-вторых, у нас есть интерес и Nasdaq, и Шанхайской биржи участвовать в акционерном капитале биржи. Есть доступ к ликвидности через Nasdaq и Шанхайскую биржу. Сейчас мы работаем над таким компонентом биржи, который называется «посттрейд», который позволяет снизить риски тех или иных инвесторов.

Вы знаете, что мы недавно подписали предварительное соглашение с Euroclear. Это значит, что все эти бумаги, которые есть – акции, облигации в Казахстане (мы начнем с казначейских обязательств Министерства финансов РК) – будут доступны для любого инвестора в мире. Это самое главное, что нас отличает. Это значит, что к нашим бумагам проснется интерес, будет огромный, миллиардный оборот нашей биржи, то есть биржа будет живой. Сегодня KASE – это больше валютная биржа. Все знают, что 99% всех операций приходится на валютные торги.

Опять же в чем проблема и почему президент говорил в последнем послании о перезагрузке финансового сектора? У нас финансовый сектор за последние 5-7 лет оказался перегружен как с точки зрения банков, так и с точки зрения заемщиков или компаний. То есть компании с очень маленьким уставным капиталом брали большие кредиты, потом не могли их возвращать, потом все это становилось всеобщей проблемой. Почему? Потому что в тех странах, в которых финансовый сектор работает в более здоровом режиме – это как правило англосаксонские страны (США, Великобритания, Сингапур, Гонконг), они легче проходят любые кризисы, потому что у них эта нагрузка для сомнительных компаний облегчается тем, что есть инвесторы в компании.

Сегодня наши крупные и средние предприятия говорят, мы перегружены долгами, нам нужны инвесторы. Как найти инвесторов? Нужно пойти в Лондон, в Лондоне очень строгие правила, и Лондон – это несколько далекий рынок, там инвесторы тоже не так хорошо понимают преимущества наших компаний.

Мы считаем, что, имея международный рынок здесь, мы сможем привлечь таких инвесторов.

- А вы сможете обеспечить МФЦА необходимым количеством эмитентов? Например, у нас на KASE всего 9 ликвидных акций, бумаги остальных компаний просто не торгуются…

- Как правило, перезапуск фондового рынка происходит с приватизацией. Если вы помните, мы о голубых фишках последние 10 лет говорим, но ничего не делается. Эта программа не была реализована. Сегодня тактическое решение есть, мы очень рады, что момент создания МФЦА приходится на момент проведение приватизации, только от Самрук-Казына будет порядка 9-10 эмитентов. Также у нас есть переговоры с частными компаниями, которые хотят выходить на нашу биржу. Очень большой интерес привлечь инвесторов особенно у тех компаний, которые так или иначе связаны со странами, в которые мы экспортируем свою продукцию.

- Насколько листинговые требования на МФЦА будут отличаться от листинговых требований KASE? Они будут гораздо жестче или нет?

Амина Тургулова (зам.председателя правления биржи МФЦА): Требования будут не жестче, но они будут требовать от компаний наличие акций в свободном обращении. Именно для того, чтобы акции компаний торговались. На сегодняшний день на KASE в листинге находится около 130-150 эмитентов. Они не торгуются по той причине, что нет требований, чтобы акции были в свободном обращении. То есть компании находятся в листинге, соответственно, они избегают налоговой нагрузки на дивиденды и другие доходы, но при этом у них нет интереса продавать свои акции местным или иностранным инвесторам.

У нас будет обязательное требование, чтобы часть акций торговалась на бирже.

Кайрат Келимбетов: Я хотел бы дополнить, что да, мы начинаем перезапускать казахстанский рынок, но мы позиционируем себя как международный региональный финансовый центр. Мы очень активный интерес имеем от компаний Евразийского экономического союза - России, Белоруссии, большой интерес со стороны стран Центральной Азии, есть интерес китайских компаний, поэтому мы считаем, что в целом биржа МФЦА займет свое достойное место.

- Китайские эмитенты, наверное, придут к нам тогда, когда у нас уже будут инвесторы, ведь им нужна ликвидность?

- Китайские компании готовы прийти и как инвесторы, и как эмитенты.

- Листинг компаний, выходящих на IPO, будет только на МФЦА или в Лондоне тоже?

- Дискуссия еще идет на самом деле. Как было сказано в послании президента платформа МФЦА должна стать основной для того, чтобы ликвидность не уходила на другие рынки. Понятно, что Лондон – это то место, где инвесторы не задают вопросы, где это и что такое. Эйр Астана рассматривается возможность (двойного листинга – ред. «Къ»), поскольку там инвестор британский, Самрук-Казына гибче на это смотрит.

Для всех остальных компаний мы пока договариваемся, что это будет биржа МФЦА. Наша роль – стать основной платформой, поэтому мы с каждой компанией, которая в этом году планирует выход, договариваемся.

- Задам неудобный вопрос - сколько всего денег было потрачено на создание МФЦА на текущий момент?

- На самом деле вопрос не «неудобный», а вполне достойный. До сегодняшнего дня – порядка 6 млрд тенге было выделено из разных источников – это и Национальный банк, и правительство. В этом году в бюджете в предусмотрено 20 млрд тенге в заявке на 2018 год, она (заявка – ред. Къ) уже утверждена в законе о бюджете. Мы планируем, что мы обратимся с заявкой на 2019 и 2020 годы с такой же суммой. Это вопрос, который рассмотрит Парламент. В целом, в трехлетней заявке Министерства финансов он есть.

Но если посмотрите, 60 млрд тенге – это примерно 180 млн долларов. Для примера могу привести, что Дубай тратит на свой финансовый центр последние 10 лет по 250 млн долларов в год, а 300 млн долларов тратит Абу Даби.

На что были потрачены деньги? На сегодняшний день все расходы по ЭКСПО – это не наши расходы, мы не несем расходы по переустройству. Деньги были потрачены на формирование уставного капитала биржи и уже 30% этого капитала мы возвращаем, а также на создание тех структур, о которых я говорил – Независимый суд, Регулятор, Арбитражный Центр, Администрация МФЦА. Мы надеемся, что интерес продолжится, и в целом инвестиции будут возвращены.

Обычно сразу после этого спрашивают какая у меня зарплата (смеется). 90% сотрудников МФЦА – это наши постсоветские люди, совсем мало иностранцев. Поэтому зарплаты не превышают обычные оклады руководителей Байтерека, менее 5 000 долларов.

- Нас больше интересует какая зарплата у Лорда Вульфа, который сейчас занимает должность судьи?

- У судей международного финансового центра зарплата в этом месяце порядка 5-6 тыс. долларов. А про Лорда Вульфа лучше говорить не буду (смеется).

СПРАВКА

21 октября 2015 года депутаты нижней палаты Парламента Республики Казахстан одобрили проект конституционного закона «О Международном финансовом центре «Астана». Законопроект предусматривает и создание особенных налогового, валютного и визового режимов. Планируется также создать особенный режим привлечения иностранной рабочей силы органами и участниками центра.

С 1 января 2018 года МФЦА объявил об официальном запуске и начале регистрации компаний.

Цель МФЦА – содействие в привлечении местных и иностранных инвестиций в экономику Республики Казахстан путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие в Казахстане рынка ценных бумаг, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

Международный финансовый центр «Астана» будет развиваться в рамках нескольких ключевых стратегических направлений. Одни из них – развитие местных рынков капитала, развитие рынка и экспертизы по управлению активами, управление благосостоянием частных лиц. Отдельным направлением в МФЦА выделено развитие исламского финансирования.

Фото: Олег СПИВАК