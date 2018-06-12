Как биржа МФЦА оживит фондовый рынок Казахстана?

5 июля в Астане состоится официальная презентация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в рамках Astana Finance Days – конференции, которая объединит финансистов и экономистов со всего мира.

Сегодня мы остановиться на одном из органов МФЦА – Бирже AIX (Astana International Exchange). Насколько фондовый рынок Центральной Азии тепло встретит открытие Биржи? Каковы перспективы развития фондового рынка в Казахстане с открытие биржи МФЦА?

Усиление роли Казахстана как одного из ключевых партнеров Китая в развитии экономических отношений с Европой открывает новые перспективы развития фондового рынка Центральной Азии. Важно также учитывать интересы стран Европы и СНГ к инвестиционному потенциалу Центральной Азии в рамках китайской инициативы «Пояс и путь». Развитие инфраструктуры на протяжении всего проекта привлекает инвесторов к работе в Казахстане, что автоматически диктует новые условия для размещения капитала в рамках централизованной фондовой биржи. Однако, реалии международного рынка облигаций и фондирования требуют достаточно гибких условий и действия международных норм и правил регулирования в данной среде.

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Биржа официально начнет работу 5 июля после торжественной церемонии запуска торгов. Созданная при содействии Шанхайской фондовой биржи и NASDAQ, свою задачу биржа видит во всестороннем развитии отечественного рынка капиталаи его интеграции с мировыми рынками.

Другими задачами биржи, по словам заместителя председателя правления биржи Амины Тургуловой, являются содействие приватизации, создание единого пула ликвидности для иностранных и местных инвесторов. Важно обратить внимание на то, что создание биржи МФЦА не противоречит работе биржи KASE: исторически сложилось так, что львиную долю торгов на KASE составляют валютные операции.

Зарегистрироваться на бирже AIX смогут все заинтересованные иностранные и местные инвесторы.

«Иностранные инвесторы получат прекрасную возможность обеспечить свою ликвидность и инвестировать в казахстанскую экономику на торговой платформе, которую представляетнаш партнер NASDAQ», - заявил в своем выступлении на XV Облигационном конгрессе в Астане председатель правления биржи AIX Тим Беннет.

В результате биржа AIX становится универсальным инструментом по развитию рынка ценных бумаг и предоставления доступа международным инвесторам к работе в Казахстане. Кроме того, биржа поможет Правительству РК в размещении бондов для иностранного рынка. Это существенно повышает возможность притока прямых иностранных инвестиций в экономику, возможность продвижения greenfinance и быстрого развития исламских финансов.

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Говоря об исламских финансах, необходимо отметить заинтересованность государства в выпуске исламских облигаций, о чем недавно на правительственном часе сообщал министр финансов Бахыт Султанов. Это продиктовано потребностью в диверсификации управления государственными активами.