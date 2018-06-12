Валюта нал
USD 334.10 334.60
RUB 5.34 5.37
EUR 394.00 395.00
Валюта бирж
USD/KZT
334.5
-0.002%
EUR/KZT
394.51
-0.003%
RUB/KZT
5.34
-0.002%
EUR/USD
394.51
-0.003%
EUR/CHF
394.51
-0.003%
EUR/JPY
394.51
-0.003%
GBP/USD
448
-0.004%
USD/CHF
334.5
-0.002%
USD/JPY
334.5
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.5 394.51 5.34
-0.002% -0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1026
-0.015%
Жилье Астана
978
-0.018%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Как биржа МФЦА оживит фондовый рынок Казахстана?

12.06.2018 18:42   1233   0

5 июля в Астане состоится официальная презентация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в рамках Astana Finance Days – конференции, которая объединит финансистов и экономистов со всего мира.

Сегодня мы остановиться на одном из органов МФЦА – Бирже AIX (Astana International Exchange). Насколько фондовый рынок Центральной Азии тепло встретит открытие Биржи? Каковы перспективы развития фондового рынка в Казахстане с открытие биржи МФЦА?

Усиление роли Казахстана как одного из ключевых партнеров Китая в развитии экономических отношений с Европой открывает новые перспективы развития фондового рынка Центральной Азии. Важно также учитывать интересы стран Европы и СНГ к инвестиционному потенциалу Центральной Азии в рамках китайской инициативы «Пояс и путь». Развитие инфраструктуры на протяжении всего проекта привлекает инвесторов к работе в Казахстане, что автоматически диктует новые условия для размещения капитала в рамках централизованной фондовой биржи. Однако, реалии международного рынка облигаций и фондирования требуют достаточно гибких условий и действия международных норм и правил регулирования в данной среде.

Казахстанская фондовая биржа собирается предложить рынку новый финансовый инструментарий ...
На пресс-конференции в Алматы заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк рассказал о проектах KASE....

Казахстанцы потратили более 165 млрд тенге на новые авто

Биржа официально начнет работу 5 июля после торжественной церемонии запуска торгов. Созданная при содействии Шанхайской фондовой биржи и NASDAQ, свою задачу биржа видит во всестороннем развитии отечественного рынка капиталаи его интеграции с мировыми рынками.

Другими задачами биржи, по словам заместителя председателя правления биржи Амины Тургуловой, являются содействие приватизации, создание единого пула ликвидности для иностранных и местных инвесторов. Важно обратить внимание на то, что создание биржи МФЦА не противоречит работе биржи KASE: исторически сложилось так, что львиную долю торгов на KASE составляют валютные операции.

Материалы по теме

Казахстанцы потратили более 165 млрд тенге на новые авто

Казахстанский экспорт с начала года подорожал на 0,6%

Казахстанская фондовая биржа собирается предложить рынку новый финансовый инструментарий

Среднемесячная зарплата в мае в Казахстане составила 154 тысячи тенге

Нацбанк РК одобрил реорганизацию Казкоммерцбанка

Зарегистрироваться на бирже AIX смогут все заинтересованные иностранные и местные инвесторы.

«Иностранные инвесторы получат прекрасную возможность обеспечить свою ликвидность и инвестировать в казахстанскую экономику на торговой платформе, которую представляетнаш партнер NASDAQ», - заявил в своем выступлении на XV Облигационном конгрессе в Астане председатель правления биржи AIX Тим Беннет.

В результате биржа AIX становится универсальным инструментом по развитию рынка ценных бумаг и предоставления доступа международным инвесторам к работе в Казахстане. Кроме того, биржа поможет Правительству РК в размещении бондов для иностранного рынка. Это существенно повышает возможность притока прямых иностранных инвестиций в экономику, возможность продвижения greenfinance и быстрого развития исламских финансов.

Казахстанский экспорт с начала года подорожал на 0,6%

Говоря об исламских финансах, необходимо отметить заинтересованность государства в выпуске исламских облигаций, о чем недавно на правительственном часе сообщал министр финансов Бахыт Султанов. Это продиктовано потребностью в диверсификации управления государственными активами.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    184

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    92

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    132

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    240

Цифра дня
18,5%
составляет вероятность
победы Бразилии на ЧМ 2018 по данным Goldman Sachs
Цитата дня
В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное