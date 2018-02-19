Как эффективно управлять своими накоплениями?

Все мы рано или поздно задумываемся о том, где найти дополнительные источники дохода. Кто-то начинает требовать повышения заработной платы, другие ищут вторую работу, третьи задумываются о собственном бизнесе. У некоторых людей уже есть какие-то накопления, но они не знают, как правильно ими распорядиться. А ведь при верном подходе сбережения могут работать на нас и приносить дополнительный доход.

Пожалуй, самый привычный способ – это положить деньги на депозит в банке под проценты. Но приличную сумму таким способом придется копить долго, ведь проценты на депозитах невысокие. Плюс из-за роста цен (инфляции), которую депозиты часто не покрывают, наши деньги со временем обесцениваются.

Можно купить недвижимость и сдавать её в аренду. Но это требует существенных капиталовложений. А что делать, если накопления небольшие? Кроме того, цены на недвижимость в последние годы падают, поэтому покупать квартиру в надежде на перепродажу по большей цене – неоднозначное решение. Другой вариант – открыть собственный бизнес. Но здесь тоже не всё так просто: есть много рисков, плюс требуются большие временные затраты. Начать свое дело одновременно с основной работой время позволяет не всем, а уйти с работы в никуда – тоже рискованное решение.

Рассмотрев множество вариантов, мы приходим к еще одному способу разнообразить свои источники доходов – с помощью инвестирования на рынке ценных бумаг (фондовом рынке).

На первый взгляд, такой вариант заработка может показаться сомнительным из-за распространенных случаев мошенничества на валютных рынках (Forex), бинарных опционах, а также из-за многочисленных случаев вовлечения населения в разного рода финансовые пирамиды. Часто от недостатка знаний люди не понимают разницу между добросовестными финансовыми компаниями и мошенниками.

Лучший способ избежать домыслов и разобраться в ситуации – обратиться к специалистам. Директор департамента аналитики инвестиционной компании «Фридом Финанс» Ерлан Абдикаримов рассказал о том, что же такое фондовый рынок и как можно на нем зарабатывать.

- Ерлан, объясните, пожалуйста, что же такое фондовый рынок?

- Фондовый рынок – это площадка, на которой совершаются сделки между покупателями и продавцами ценных бумаг: акций, облигаций, опционов и т.д.

Начинающему инвестору, прежде всего, нужно разобраться, что такое акции и облигации, поскольку это самые распространенные инструменты торговли на рынке.

Акция – это бессрочная ценная бумага, которая подтверждает право собственности владельца и дает право на получение части прибыли компании в виде дивидендов. То есть, покупая акцию, вы становитесь совладельцем компании. Если пакет акций у вас небольшой, значит, вы маленький инвестор (или миноритарный), если у вас большое количество акций, значит вы крупный акционер (или мажоритарий).

Облигация выпускается на определенный срок. Компания, выпуская облигацию и продавая ее вам как инвестору, берет у вас в долг деньги, которые обязуется вернуть в точно оговоренные сроки, плюс платит вам процентное вознаграждение.

Акции и облигации имеют разные уровни риска. Акции – более рискованный инструмент, но доходность может быть высокой, а облигации – более надежная бумага, но по доходности ограничена.

- Как фондовый рынок помогает эффективно управлять своими сбережениями?

- Люди могут приумножить свои инвестиции, вкладывая деньги в ценные бумаги на долгий срок или активно торгуя ими. Это приносит доход от прироста стоимости, а также дивидендные и процентные доходы.

Например, вы купили акции компании КазТрансОйл 13 августа 2017 года, когда одна акция стоила 1 203 тенге на 100 тысяч тенге (всего – 83 акции). Сегодня (по состоянию на 13 февраля) акции компании стоят уже 1 485 тенге, то есть с каждой акции вы заработали сверху 282 тенге. Если умножить «инвестиционный доход» (282 тенге) на количество купленных акций (83 шт.), то совокупный доход составит 23 406 тенге. Вот это и есть доход от роста стоимости акций.

В процентном соотношении – это означает, что вы заработали 23,4% за 6 месяцев. Если бы вы ту же сумму положили на депозит в тенге в любом казахстанском банке, то даже при самой высокой ставке на сегодняшний день (например, 14% годовых), ваша инвестиция принесла бы всего 7%.

Все, как в обычной торговле товарами: покупаете по одной цене, ждете роста стоимости и продаете уже по другой цене.

Также компания КазТрансОйл платит дивиденды (это чистая прибыль компании, которая выплачивается акционерам). Например, весной 2017 года компания выплатила дивиденды в размере 155 тенге на каждую акцию. Если бы у вас было 83 акции, то вы бы получили дополнительный доход в размере 12 865 тенге, а это еще плюс 12,86% к вашим активам.

Также стоит отметить, что на рынке ценных бумаг можно зарабатывать не только на росте акций/облигаций, но и на их падении (открывать по ним «короткие позиции» в расчете на снижение их курса). Это более сложный механизм уже для более опытных игроков.

- А как купить акции и где?

- По казахстанскому законодательству (так же как и во всем мире) инвестор не имеет права самостоятельно выйти на биржу и торговать бумагами. Для этого нужна помощь профессиональных участников рынка – брокерских компаний. Брокерская компания предоставляет вам доступ на биржу и взимает комиссию за проведение сделок. По сути – это ваш профессиональный помощник, который будет помогать вам ориентироваться в огромном мире различных финансовых инструментов.

Брокер поможет выбрать ту или иную бумагу, расскажет всю информацию о компании, которую ее выпустила, выскажет свое мнение о перспективах ее развития и т.д. Современные брокеры оказывают всестороннюю аналитическую поддержку.

- Как и кому фондовый рынок может быть полезен?

- Людям фондовый рынок помогает эффективно вкладывать и приумножать свои накопления, распределять риск для своего капитала между различными идеями, а также получить активы, подлежащие дарению и передаче по наследству.

Компания с помощью фондового рынка может привлечь ресурсы для роста и развития, получить рыночную оценку бизнеса. При этом существующим акционерам он позволит создать ликвидность, то есть возможность легко и без существенного влияния на цену увеличить или наоборот продать свою долю. Кроме этого, получить торгуемые акции, которые могут быть использованы для осуществления сделок по слиянию и поглощению.

- А как можно всему этому научиться? Только самообразование? Или есть какие-то курсы? Что бы Вы порекомендовали?

- На самообразование может уйти много времени, плюс не вся доступная в том же интернете информация является актуальной или правдивой. Новичку сориентироваться может быть непросто. Мы советуем пройти хотя бы базовое обучение, такие возможности сегодня действительно есть: лицензированные брокерские компании проводят образовательные мероприятия, мастер-классы и курсы.

Например, для людей начального уровня подготовки 1 марта в Астане как раз состоится обучающий мастер-класс «Искусство инвестирования». Мероприятие открытое и бесплатное. На нем эксперты «Фридом Финанс» расскажут об основных способах управления сбережениями и доходами, помогут разобраться в теме инвестирования на фондовом рынке, объяснят, как избежать типичных ошибок начинающего инвестора и правильно распоряжаться личными финансами. Вы можете узнать все детали о мероприятии по ссылке: www.art.ffin.kz.

Также Казахстанская фондовая биржа (KASE) проводит всевозможные конкурсы и семинары. Есть проект «Биржевой симулятор» от агентства «Ирбис», проходящий в игровом формате. Есть «Конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций», в котором можно попрактиковаться с возможностью получить не только доход, но и ценные призы. В общем, возможностей масса, главное – желание и интерес.