Как изменились цены в сфере строительства за 2017 год?

За 2017 год индекс цен в строительстве составил 105%, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Индекс цен на строительно-монтажные работы – 105,4%, на машины и оборудование – 102,5%, прочие работы и затраты – 105,6%.
Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями за 2017 год, составил 3,6%.
Цены на щебень выросли на 9%, битум – на 8,6%, портландцемент – на 6,1%, лесоматериалы – на 4,7%, металлы черные – на 3,5%, песок – на 3,3%, краски и эмали – на 3,2%, трубы – на 2,5%, стекло листовое – на 2,2%. Цены на плитки и плиты керамические снизились на 6,9%, гипс – на 4,6%, санитарно-технические изделия – на 2,4%.