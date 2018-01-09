Как изменились цены в сфере строительства за 2017 год?

Цитата дня

Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, подвели меня, я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие Президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа прощения за это

Куандык Бишимбаев

экс-министр национальной экономики РК