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Как изменились ставки по депозитам и кредитам в январе 2018 года

05.02.2018 10:15   1022   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

АФК представила текущие ставки по основным банковским продуктам в январе 2018 года. За 2017 год ставки по тенговым вкладам снизились на 1,5%, а долларовым - на 0,5%. Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физическим лицам за 2017 год увеличилась с 18,4% до 19,2%. 

По данным НБ РК на 1 января 2018 года средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам физических лиц составила 10,5% годовых в тенге и 2,1% годовых в иностранной валюте (10,3% и 2,1% месяцем ранее).  В декабре снижение депозитной базы замедлилось: минус 99,4 млрд тенге до 17,5 трлн тенге (снижение за год на 3,0% или 540,1 млрд тенге). В то же время уровень долларизации депозитов за 2017 год снизился с 54,5% до 47,7% (48,4% в ноябре). Депозиты в национальной валюте в декабре увеличились на 0,9% до 9,2 трлн тенге, тогда как депозиты в иностранной валюте сократились на 2,1% до 8,3 трлн тенге.

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15 января НБ РК объявил о достаточно ощутимом снижении базовой процентной ставки НБ РК до уровня 9,75% с коридором +/-1%. Регулятор отмечает, что решение по снижению базовой ставки обусловлено более низким фактическим уровнем инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозной траекторией, оценками по дальнейшему замедлению инфляционных процессов, сохраняющимся слабым восстановлением внутреннего спроса, а также благоприятными тенденциями на внешних рынках. Снижение базовой ставки путём трансмиссионного механизма воздействует на все процентные ставки, включая вознаграждения по вкладам населения. Данное снижение уже привело к падению доходности на денежном рынке страны вблизи нижней границы базовой ставки (SWAP 8,70%, TONIA 8,75%), а доходность недельных нот НБ РК снизилась до 8,85% годовых. Мы ожидаем, что наблюдаемая ранее медленная динамика снижения процентной ставки по депозитам немного ускорится в первом квартале года, а дальнейшая динамика будет зависеть от условий проводимой регулятором ДКП и политики конкретных финансовых институтов. Следующее заседание по базовой ставке НБРК пройдет 05 марта 2018 года. Опрошенные АФК эксперты настроены консервативно – большинство участников не ожидает изменения базовой ставки на заседании в марте.

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Ценовые предложения банков в январе по депозитам как в национальной валюте, так и в иностранной по большей части остались на прежнем уровне, за исключением ДБ Сбербанк, Bank RBK и ДО Банк ВТБ. При этом отмечаем, диапазон разницы ставок по номинальным вознаграждениям вкладов до одного года увеличился. Минимальную доходность предлагает ДО Банк ВТБ в рамках вклада «Накопительный» - 6,0% годовых, а максимальную в размере 13,2% сразу три банка - AsiaCredit Bank, Нурбанк и Qazaq Banki.

 

Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физическим лицам за 2017 год увеличилась с 18,4% до 19,2% (увеличились на 0,3% за декабрь), в то время как годовая инфляция за данный период снизилась на 1,4% до 7,1%. В 2017 году было выдано кредитов на сумму 10,8 трлн тенге, что на 10% (986,2 млрд тенге) больше, чем за 2016 год. При этом в декабре было выдано 1,2 трлн тенге против 1,0 трлн тенге в ноябре (+18,4%). Декабрьский показатель выдачи ссуд является максимальным за последние три года.

Текущие ставки по банковским кредитам в большинстве своем остались на прежнем уровне, за исключением следующим финансовых учреждений - АТФБанк и ДО Банк ВТБ Казахстан:

 

В текущих условиях, когда долгосрочное фондирование в тенге все еще ограниченно, а платежеспособность некоторых заемщиков остается неудовлетворительной, банковское кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. В этой связи обращаем ваше внимание на ставки кредитования по некоторым государственным программам.  

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.  

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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