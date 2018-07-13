Как изменится работа оценщиков с принятием нового закона?

13 июля 2018 года вступает в силу новый Закон «Об оценочной деятельности», подписанный президентом еще 10 января 2018 года. Изменения предусматривают совершенствование законодательства в сфере оценочной деятельности, системы регулирования оценочной деятельности и внедрение международных стандартов.

Осуществляя перевод оценочной деятельности на саморегулирование, государство таким образом дает палатам оценщиков определенные полномочия по регулированию деятельности оценщика, которые разрабатываются, затем согласовываются и утверждаются уполномоченным органом.

Концептуальной нормой Закона является введение обязательного саморегулирования на базе палат оценщиков – некоммерческих организаций в сфере профессиональной деятельности.

Система саморегулирования в оценочной деятельности теперь будет базироваться на положениях, основанных на объединении в палату оценщиков, которое будет осуществляться на условиях членства физических лиц, при этом на законодательном уровне будет закреплена максимальная численность (300 физических лиц-оценщиков).

Для упрощения и сокращения лицензионных процедур «вход» в профессию будет осуществляться через квалификационные комиссии, создаваемые при саморегулируемых организациях.

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Кроме того, вводится внутренний и внешний контроль качества оценки и процедур экспертизы отчетов оценщиков. При этом устанавливается административная ответственность в отношении саморегулируемой организации, вплоть до исключения из Реестра саморегулируемых организаций.

«Оценщики вправе осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом с обязательным членством в палате оценщиков. Претендующие на осуществление оценочной деятельности будут проходить квалификационные экзамены в квалификационной комиссии палаты оценщиков», – резюмировали в Департаменте юстиции Алматы.

Один из пунктов принятого закона очень четко комментирует директор и партнёр Baker Tilly Kazakhstan Advisory Рамина Назырова: «Одно из главных изменений связано с отменой лицензирования юридических лиц. Если раньше специалисты получали бессрочную лицензию на право занятия оценочной деятельностью, то теперь физические лица будут получать свидетельства о присвоении квалификации «оценщик», и эти свидетельства будут действительны лишь на протяжении ограниченного периода времени, по истечении которого специалисты должны подтверждать свою квалификацию. При этом проведение квалификационного экзамена больше не входит в компетенцию Министерства юстиции, а переходит в ведение так называемых саморегулируемых организаций (палат оценщиков). Изменения в законодательстве будут способствовать сужению рынка: уйдут оценщики, которые раньше получали бессрочную лицензию, а теперь не смогут сдать квалификационный экзамен».

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Вернемся к началу

Оценочная деятельность в Казахстане получила свое начало в 1995 году, когда в ряде областей были созданы первые неправительственные саморегулируемые организации оценщиков. С 1996 года по их инициативе была организована регулярная учеба методам оценки с помощью Центра рыночной экономики «Арман» и Российского Общества Оценщиков, с которыми было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве. В этом же году казахстанские оценщики впервые приняли участие в Международной конференции оценщиков в Варшаве.

В 1997 году Алматинское и Павлодарское Общество оценщиков и ряд других организаций создали и зарегистрировали КАО (Казахстанскую Ассоциацию Оценщиков).

Ее членами была разработана квалификационная характеристика для новой специальности «Оценщик (эксперт по оценке имущества)», которая 7 августа 1997 года была утверждена Министерством труда и социальной защиты. Разработан проект закона «Об оценочной деятельности в РК».

Принятым законом озадачена и преподаватель Университета «Нархоз», член экспертного совета Алматинской городской палаты оценщиков, признанный европейский оценщик Гайша Шуленбаева: «Ситуация пока не особо ясная. Но главное, первая «паника» среди оценщиков прошла. Я, как и большинство оценщиков, нахожусь в недоумении от многих пунктов нового Закона, но все профессиональное сообщество, так скажем, «учится жить дальше». До сих пор мне непонятна концепция множественности СРО с целью развить конкуренцию. О какой конкуренции может идти речь, если СРО призваны не только обеспечить работу оценщиков, но и проконтролировать ее и где надо принять меры «наказания».

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Также, по мнению эксперта, рынок ждет большая чистка, непрофессионалам здесь делать нечего, выжить новым игрокам будет сложнее, ввиду отсутствия опыта и должного уровня квалификации. Сейчас казахстанская оценка вступает в новый этап своего развития, считает Гайша Руслановна, и положительные «плоды» нововведений оценщики будут пожинать уже в ближайшее время.

«К сожалению, – продолжает эксперт, – данный документ до сих пор носит лишь рекомендательный характер, ведь его принятие на официальном уровне было расценено как сговор и нечестная конкуренция, так как оценочная деятельность по старому ЗОД (Закон об оценочной деятельности) – это предпринимательская деятельность, то есть любая тарификация запрещена, а цены должны регулироваться законами рынка. В итоге остается демпинг, который наиболее заметен в тендерах. Все, что может сделать профессиональное сообщество на данный момент – написать жалобу в палату оценщика, которая – максимум – даст письмо с «порицанием», некоторые пишут жалобу в прокуратуру, финпол».

В свою очередь Рамина Назырова считает, что с приходом новых технологий, которые позволят проводить проверки без привлечения сторонних ресурсов, роль аудита уже не будет столь значительной, поэтому сейчас компания делает акцент на развитие линии налогового консалтинга, налогового структурирования. А также активно работает в направлении IT-аудита, всего, что связано с проверкой подлинности данных, безопасностью, оцифровкой процессов.

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Оценка недвижимости на практике

Чаще всего объекты недвижимости оцениваются сравнительным подходом, на основе цен продаж или предложений аналогичных объектов на дату оценки. Оценщик собирает информацию из открытых источников по покупке или продаже объектов, аналогичных оцениваемому (не менее трёх).

Процесс оценивания недвижимости начинается с выезда оценщика на объект и сверки документов собственника на жильё (правоустанавливающий и техпаспорт) с фактическим его состоянием. В случае, если заказчик не предоставляет документы или другую необходимую информацию, специалист может отказать в оценке.

Когда с документами и техническим состоянием недвижимости всё в порядке, между индивидуальным оценщиком или оценочной компанией и собственником заключается договор.

Как правило, при оценке банковских залогов оценочные компании - партнеры БВУ - подходят более консервативно к анализу рынка и расчетам, в связи с чем, итоги оценки могут разниться на 15–20% с ценами продаж, указанными в объявлениях. Важно знать, что заказчик вправе самостоятельно выбирать специалистов, а банк не имеет права не принять такую оценку.

После его исполнения и передачи отчета об оценке заказчику, производится окончательная оплата.

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