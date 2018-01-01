Как переход на МСФО 9 повлияет на банки?

С 1 января 2018 года в силу вступают Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 9, согласно которым банки должны будут учитывать ожидаемые кредитные убытки, а не фактически понесенные, как того требует действующая версия – МСФО 39. Таким образом, казахстанские банки ожидают новые «правила игры», в том числе и возможные трудности. Мы решили узнать, что банкиры думают по этому поводу.

Напомним, разработкой нового стандарта после финансового кризиса 2008 года занялся Совет по МСФО (Лондон). В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательный вариант МСФО 9, в котором вводятся условия по учету обесценения финансовых активов, а также некоторые изменения требований в отношении их классификации и оценки.

«Целью настоящего стандарта является установление принципов подготовки и представления финансовой отчетности в части финансовых активов и финансовых обязательств, которая представила бы пользователям финансовой отчетности уместную и полезную информацию, позволяющую им оценить суммы, сроки и неопределенность будущих потоков денежных средств предприятия», – говорится в документе «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9. Финансовые инструменты», который Минфин РК направил казахстанским банкам.

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Редакция «Къ» обратилась за комментариями к казахстанским банкам и IT-компаниям с вопросами: Как вы оцениваете введение Стандарта МСФО 9 в 2018 году и насколько банки к нему готовы?

АТФБанк

Исходя из наших наблюдений, при переходе на МСФО 9 БВУ РК могут столкнуться с тремя основными моментами. Во-первых, недостаток исторической статистики для расчетов. Во-вторых, дефицит персонала, обладающего необходимыми навыками или способного быстро им обучиться. В-третьих, неготовность информационных систем к автоматизации новых подходов к расчету резервов.

Предварительно оценив ситуацию, мы полагаем, что переход на МСФО 9 не внесет значительных корректировок в бизнес-планы банка. Мы по-прежнему будем придерживаться достаточно консервативной политики в кредитовании и так же внимательно будем подходить к выбору заемщиков. Полагаем, что введение МСФО 9 в ближайший год не должно кардинальным образом повлиять на уровень кредитования экономики в Казахстане.

Возможно, через 2–3 года последует пересмотр кредитных политик и бизнес-планов БВУ, связанных с адаптацией к МСФО 9. Сейчас трудно прогнозировать и полностью оценить последствия перехода на МСФО 9, но однозначно можно сказать, что роста кредитования высокорискованных заемщиков не будет. Напротив, МСФО 9 может потребовать ужесточения подходов к оценке кредитоспособности заемщиков. Возможно, произойдет сокращение сроков кредитования по отдельным продуктам, что связано с особенностями оценки вероятности дефолта. Кроме того, внедрение МСФО 9 создаст нагрузку на доходность банков, вопрос в величине и контроле данной нагрузки.

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Андрей Суставов, генеральный директор SAS Казахстан

МСФО 9 требует принципиально иной работы с рисками, и далеко не все к ней готовы уже сейчас. Банки будут искусственно ограничивать предложение высокорисковых продуктов, избегать работы с высокорисковыми заемщиками и больше внимания уделять кредитному рейтингу клиентов, ведь иначе они рискуют ухудшить качество своих активов. От банков требуется гораздо более тщательная оценка риска, поскольку придется рассчитывать ожидаемые потери, а это обязывает располагать определенными активами, которые придется резервировать на весь срок действия продукта. Проще говоря, если банк пойдет на кредитование высокорискового клиента, ему придется увеличить резервы.

В связи с этим наверняка увеличится время ожидания решения. В первое время те области экономики, которым свойственны постоянные колебания, будут менее привлекательны с точки зрения банка для кредитования. Самыми желанными клиентами станут организации, работающие в традиционно устойчивых отраслях экономики. Финансовые организации охотнее будут выдавать краткосрочные кредиты, чем долгосрочные. Соответственно, возрастет стоимость долгосрочных продуктов – думаю, банки начнут частично от них избавляться, заменяя их новыми краткосрочными предложениями, чтобы мотивировать клиентов выбирать именно такие продукты.

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Если сейчас большинство банков работают по схеме, когда сначала клиент обращается за кредитом, а потом проводится его оценка и принимается решение, то в будущем не исключен переход на проактивную модель, когда банк будет изучать рынок и оценивать потенциальных клиентов и сегменты с точки зрения риска еще до того, как поступил запрос. Поскольку требование оценивать предполагаемые потери влечет за собой, как уже говорилось, больший объем резервирования средств, это создает дополнительную нагрузку на капитал и снижает доходность. С другой стороны, это может нивелироваться уменьшением потерь за счет тщательной оценки рисков, переходом от высокорисковых клиентов, продуктов и отраслей к менее рисковым и т. п.

Александр Львов, директор департамента рисков Банка ВТБ (Казахстан)

При переходе на МСФО 9 мы ожидаем увеличения резервов. Также банку придется потратить существенную часть ресурсов на управление и оптимизацию резервов. Для нас наиболее сложным оказалась не столько разработка самой модели, сколько сбор и подготовка данных. Второй сложностью для нас было подобрать функцию, которая описывает распределение вероятности дефолта в зависимости от макроэкономических показателей. С внедрением МСФО 9 банк более отчетливо чувствует цену, которую придется заплатить при уходе в высокорисковый сегмент заемщиков. Плату за риск никто не отменял, поэтому при изменении продуктовых концепций или кредитной процедуры мы должны будем заранее позаботиться о доходах, которые позволят скомпенсировать ожидаемые потери. Что касается банковских продуктов, то каких-либо существенных изменений мы не ожидаем. Развитие продуктовой линейки банка будет происходить в рамках утвержденной стратегии. Отметим, что при бизнес-планировании мы учитывали эффект от внедрения МСФО 9, дополнительных негативных влияний на P&L (отчет о прибыли и убытках) банка мы не ожидаем.

Ассоциация финансистов Казахстана

В целом готовность банковского сектора к переходу на МСФО 9 находится на достаточно высоком уровне. Однако сейчас Национальный банк предполагает предъявить ряд требований, реализация которых потребует доработки банками учетных систем и процедур. Если говорить о явных изменениях, возрастают прямые расходы на ведение отчетности, сбор статистики и поддержание информационных систем. Также более высокие требования по провизиям могут отразиться на себестоимости кредитных продуктов.

В настоящее время трудно сказать, какие расходы понесет каждый из банков, данная информация является закрытой. Однако с уверенностью можно сказать, что если для крупных банков затраты могут быть относительно незначительными, то для средних и мелких они могут оказаться достаточно ощутимыми. С учетом возрастающих расходов на провизии стоимость кредитных ресурсов может увеличиться. Также банки будут менее заинтересованы в длинных займах – от 10 лет и более.