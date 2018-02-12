Как показали себя валюты отдельных развивающихся стран с 2 по 9 февраля

На внешнем валютном рынке в период с 2 по 9 февраля 2018 года наиболее значимыми событиями были решение о сохранении базовой ставки и программы скупки ценных бумаг Банком Англии на прежнем уровне, комментарии представителей ФРС и главы Банка Англии Марка Карни касательно монетарной политики центральных банков, публикация экономического бюллетеня Европейским Центральным Банком, коррекция рынков акций после достижения рекордных уровней, а также подписание нового закона о федеральном бюджете США. Эти факторы, наравне с продолжающимся спадом толерантности к риску инвесторами, привели к укреплению доллара США к валютам развивающихся стран.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

• российский рубль ослаб на 3,2% (с 56,54 до 58,37) на фоне спада цены на нефть, проведения денежных операций по продаже российского рубля за доллар США Министерством финансов и понижения базовой ставки Центральным банком Российской Федерации на 0,25%;

• бразильский реал ослаб на 2,5% (с 3,22 до 3,30) на фоне новостей о нехватке голосов в Сенате для принятия пенсионной реформы в феврале и понижения базовой ставки Центральным банком Бразилии на 0,25%;

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• индонезийская рупия ослабла на 1,3% (c 13 452 до 13 628) на фоне общего укрепления доллара США;

• турецкая лира ослабла на 1,3% (с 3,77 до 3,82) на фоне публикации информации по ожиданиям роста инфляции Центральным банком Турецкой Республики;

• мексиканский песо ослаб на 0,6% (18,59 до 18,70);

• индийская рупия ослабла на 0,5% (с 64,06 до 64,40);

• южноафриканский ранд укрепился на 0,8% (с 12,09 до 11,99).