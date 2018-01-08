Как показали себя валюты развивающихся стран на прошлой неделе

По итогам торгов 5 января рыночный курс тенге сложился на уровне 330,13 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 0,7% (с 332,33).

На внешнем валютном рынке в период с 29 декабря 2017 года по 5 января 2018 года наиболее значимыми событиями были публикация декабрьского протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, экономические данные о занятости населения США и о росте инфляции в Еврозоне, комментарии официальных лиц ЕЦБ о возможном сворачивании программы монетарной стимуляции в 2018 году и рост фондовых индексов развивающихся стран. Эти факторы привели к ослаблению доллара США на мировых рынках.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

южноафриканский ранд укрепился на 0,6% (с 12,38 до 12,31);

индийская рупия укрепилась на 0,8% (с 63,87 до 63,37);

индонезийская рупия укрепилась на 1,0% (с 13 555 до 13 416);

российский рубль укрепился на 1,3% (с 57,69 до 56,93);

турецкая лира укрепилась на 1,6% (с 3,80 до 3,74);

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мексиканский песо укрепился на 2,4% (19,66 до 19,18) на фоне укрепления уверенности по повышению базовой ставки в феврале Центральным Банком Мексики;

бразильский реал укрепился на 2,4% (с 3,31 до 3,23) на фоне роста фондовых рынков развивающихся стран и ожиданий по росту цен на железную руду в 2018 году.