Как принять участие в госпрограмме «Нұрлы жер»?

Что казахстанцам нужно знать о госпрограмме «Нұрлы жер»? И как принять в ней участие?
Как известно, согласно госпрограмме «Нұрлы жер», льготная ипотека предоставляется по 10% годовых. Это направление закреплено за Казахстанской Ипотечной Компанией (КИК).
7 шагов для получения льготной ипотеки:
Первый шаг: Вам необходимо представить в Банк документы на получение ипотечного жилищного займа и заявление на получение субсидии. Список документов получите в этом же банке.
Второй шаг: Банк проведет оценку Вашей платежеспособности и оценку залогового обеспечения.
Третий шаг: Если Банк примет положительное решение, в течение трех рабочих дней направляет в КИК ходатайство о предоставлении субсидии.
Четвертый шаг: КИК в течение пяти рабочих дней после получения ходатайства проверит Ваши документы на соответствие требованиям, установленным программой.
Пятый шаг: КИК в течение трех рабочих дней с даты принятия решения направляет в Банк письменное уведомление о принятом решении.
Шестой шаг: Банк на основании полученного решения КИКа заключает с Вами договор банковского займа, ипотечный договор, составит график платежей, а также подписывает со своей стороны договор субсидирования и обеспечивает его подписание с Вашей стороны и направляет договор субсидирования в КИК. После подписания договора субсидирования КИК в течение двух рабочих дней с даты подписания договора возвращает Банку два экземпляра договора, один из которых Банк отдаст Вам.
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Седьмой шаг: Договор субсидирования вступает в силу с даты его подписания. Поздравляем, Вы получаете льготную ипотеку по программе «Нұрлы жер».
Кроме того, важно знать:
1. Конечная ставка для заемщика по субсидируемому займу будет составлять 10%, оставшуюся часть ставки будет погашать КИК.
2. Комиссии, связанные с оформлением и выдачей займа, банки не взимают.
3. Согласно госпрограмме приобрести можно только первичное жилье (жилье от строительной компании, а не от частного продавца), имея 30% первоначального взноса от стоимости жилья, субсидируется такой займ на срок до 10 лет. В Алматы и Астане максимальная субсидируемая сумма кредита составляет 20 млн. тенге, в областях – 15 млн. тенге.
4. Ипотеку по госпрограмме можно оформить через: АО «Банк ЦентрКредит», АО «АТФБанк», ДБ АО «Сбербанк» и АО «Банк ВТБ».
Отметим, оператором программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является Холдинг «Байтерек». 5 из 11ти компаний, которые входят в Холдинг, непосредственно участвуют в реализации программы. Это Жилстройсбербанк, Казахстанская Ипотечная Компания, Фонд гарантирования жилищного строительства, Фонд Даму и акционерное общество «Байтерек девелопмент».
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Как сообщалось ранее, АО «Байтерек девелопмент» в текущем году приобретет облигации местных исполнительных органов на общую сумму 72,1 млрд тенге. Средства от продажи облигаций будут направлены на строительство жилья по программе жилищного строительства «Нұрлы жер»
Напомним, всего в Казахстане за 9 месяцев 2017 года по программе «Нұрлы жер» введено в эксплуатацию 4 625 квартир