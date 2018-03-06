Как привлечь иностранных инвесторов на казахстанский фондовый рынок?

По оценкам аналитиков фондового рынка, сегодня иностранные компании держат в нотах Национального банка $1 млрд. Чем вызван интерес зарубежных инвесторов, выяснял корреспондент «Къ».

Казахстанская фондовая биржа закрыла прошлый год с ростом индекса KASE в 70%. По итогам февраля индикатор состояния отечественного рынка обновил свой 9-летний максимум и достиг 2 362,21 пункта. Впрочем, пока на торговой площадке не ждут массового притока иностранных инвесторов.

«Для комфортной работы иностранных инвесторов нужны изменения. В 2018 году на иностранном рынке мы планируем запустить Центральный контрагент (эта организация берет на себя риски по заключаемым участниками в ходе биржевых торгов сделкам). Мы вплотную подошли к этому проекту и пользуемся поддержкой НБ. Когда Центральный контрагент будет реализован, нерезидентам будет работать на нашем рынке значительно комфортнее, так как надежность исполнения биржевых сделок значительно улучшится», – сказал заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк.

В прошлом месяце самый крупный банк Казахстана – Народный провел роуд-шоу. По словам представителей структуры, их удивил позитивных интерес потенциальных инвесторов.

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«В Америке и Европе мы встречались с нашими инвесторами и держателями акций АО «Народный банк Казахстана» меня удивило положительное отношение. Я была готова к сложным вопросам, как региональным – о взаимоотношениях с Россией, так и внутриполитическим. Но коллеги смотрели только на показатели экономики страны, рост сырьевых цен, потенциал республики, реформы», – поделилась впечатлениями на саммите топ-менеджеров финансового блока CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING EVENT 2018 глава Народного банка Умут Шаяхметова.

Финансиста со стажем Аскара Елемесова такой настрой не удивил. В пример спикер привел цифры финрегулятора. Так, согласно отчету Национального банка Казахстана, прирост экспортных доходов способствовал росту доходов иностранных прямых инвесторов за 2017 год на 36,3%, до $15,7 млрд, более трети этих доходов было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

«Мы крупная сырьевая держава. Растут цены на сырье, и объективно иностранный капитал начинает нами интересоваться. Ну и потом, $1 млрд – это не так уж и много, учитывая, что у нас серьезная макроэкономическая политика и Национальный банк – ответственный заемщик. Потом на Западе положительно смотрят на наши реформы», – поделился мнением финансист Аскар Елемесов.

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Сложный сосед

Противоположной точки зрения придерживается председатель совета директоров АО «Сентранс» Ельдар Абдразаков. Принимая участие в дискуссии о современных экономических угрозах на саммите топ-менеджеров финансового блока, он заявил, что некоторые усилия Казахстана могут быть обесценены из-за дружбы со сложным соседом.

«Россия – это Канада с избыточным тестостероном. Избыточный тестостерон, потому что в каждом классе есть такой одноклассник, который кого-то достает, за косички дергает и весь класс против него. Для нас печальная вещь, что мы ближайший друг этого товарища и весь класс на нас смотрит примерно так же, как на него», – высказался Ельдар Абдразаков.

Представители российских финансовых структур относятся к ситуации иначе. Они утверждают, что иностранные инвесторы объявили о готовности покупать отечественные ЦБ еще в ноябре прошлого года. Причем к Казахстану проявляют устойчивый интерес игроки фондовых рынков Европы и США.

«Думаю, что здесь при определенных правильных шагах у Казахстана большой потенциал, и он будет связан с приходом иностранных инвесторов. Локальный рынок имеет все шансы стать более эффективным и превратиться в источник привлечения долговых средств на выгодных условиях», – подчеркнул Максим Коровин, старший стратег «ВТБ Капитал».

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Возможности KASE

В планах развития Казахстанской фондовой биржи обозначен 30%-ный рост количества членов структуры, в том числе за счет привлечения иностранных профессиональных участников.

«В настоящее время на рынке работает 19 брокерских компаний, а в 2007 году их было 90. Это очевидный факт, что рынок серьезно сузился. Национальный банк во время кризиса изменил регулирование, и слишком много рисковавшие структуры просто ушли с рынка. Я считаю, сейчас очень хорошее время для роста рынка и, безусловно, количество брокеров в ближайшее время увеличится», – объяснила ситуацию Ольга Эм, заместитель директора департамента по развитию бизнеса Kazkom Securities.

В настоящее время требования к брокерским компаниям по достаточности капитала составляют 200 тыс. МРП, или 1,7 млн тенге. Однако Ольга Эм уверена, что не стоит ожидать от отечественной торговой площадки слишком многого.

«В Казахстане нет массового инвестиционного потенциала. Ведь фондовым рынком пользуется средний класс, у нас же его практически нет. Но, с другой стороны, Национальный банк выпускает ноты. Они короткие – от 1 до 90 дней. Их доходность где-то в районе 9% годовых в тенге. Это выше инфляции, но ниже прибыли, которую могут дать депозиты. Однако после всех ситуаций с банками Казахстана я точно выберу ноты, тем более они короткие и ликвидность точно будет погашена. Национальный банк очень трепетно относится к своей репутации и никогда не допускал даже намека на дефолт», – подчеркнула эксперт.

Толчок для дополнительного развития Казахстанской фондовой биржи может дать рынок государственных ценных бумаг. Ведь выпуск ГЦБ – это всегда бенчмаркинг для компаний частного сектора. Согласно официальной статистике, около 70% рынка акций в Китае – это бумаги госкомпаний. Крупнейший международный рынок правительственных ЦБ – США. Затем идут Япония, Великобритания и Германия.

«Надо больше размещать на локальном рынке. Когда в России был профицитный бюджет, Минфин активно размещал бумаги на локальном рынке. Все привлеченные средства направлялись в Резервный фонд. Благодаря этой операции появилась ликвидность на рынке, и именно ликвидность привлекает иностранных инвесторов. Это для них тоже важно», – объяснил Максим Коровин.

Увеличение торгового оборота поможет оказаться стране в индексах локальных облигаций.

«Важная цель для Казахстана – попасть в мировые индексы локальных. Например, JРI от JPMorgan. Как только страна попадет в этот индекс (а это реализуемая задача), ситуация кардинально изменится. Этот индекс привлечет к РК дополнительное внимание иностранных инвесторов, и это будут большие инвестиционные фонды», – отметил г-н Коровин.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов может разместить евробонды и сукук на площадке МФЦА. Предполагается, что эти ГЦБ будут номинированы в тенге, долларах и евро.

«С точки зрения инвестора, между сукуками и евробондами нет большой разницы. Ведь это вопрос структурирования продукта и для конечного инвестора они торгуются на одном уровне. Если правительство заинтересовано в исламских облигациях, то почему бы и нет? Спрос будет. При этом я считаю, что Казахстану лучше сконцентрироваться на развитии локального суверенного рынка», – заключил финансист.

Эксперты напомнили, что начиная с нулевых и до 2007 года экономика страны стабильно показывала двузначный рост, но как только начался глобальный экономический кризис, внешние рынки оказались закрыты, а внутренний просто схлопнулся. Иностранцы решили подстраховаться и уйти, тем более что на Казахстанской фондовой бирже тогда, как, впрочем, и сейчас, не было разнообразия интересных инструментов. И если у Казахстана появляется второй шанс, то сейчас вопрос лишь в том, кто и насколько успешно сможет им воспользоваться.